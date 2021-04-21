市場轉為避險情緒 日經跌2%領跌亞股 金價上漲至1786美元

全球新冠疫情發展重新成為市場關注焦點，亞股周三 (21 日) 普遍下挫，美股期貨也走跌，市場轉趨避險，金價重新站回 1780 美元上方。

日經 225 指數收跌 2%，報 28508.55 點，與香港共同領跌亞洲股市。港股開低走低，至下午 14:30，跌幅接近 1.8%。

全球 Covid-19 病例近期攀升，增加了新的封鎖措施的可能性，此舉將阻礙經濟復甦，東京及大阪將再要求日本政府宣布緊急狀態。疫苗推出後出現個別狀況，也引發人們對重新開放的憂慮。

世界衛生組織表示，除歐洲外，全球各地疫情均升溫。印度帶動亞洲國家的惡化，印度過去六天報告單日新增感染病例超過 20 萬例，也已是全球疫情第二嚴重的國家，印度的衛生體系已被推向極限。總理莫迪 (Narendra Modi) 發表談話，希望各邦盡力避免全面封鎖。

Kayne Anderson Rudnick 投資組合經理 Julie Biel 表示，目前好壞消息參半，從積極的方面來說，疫苗仍獲大力推廣，但壞消息是，如 Johnson & Johnson 疫苗被停用，這是否會帶來更多的使用疑慮及影響，仍待進一步觀察。

在避險心態加溫下，黃金鞏固了漲勢，並於過去兩個小時漲幅加大。至台北時間 14:40，黃金期貨報每盎司 1786 美元，上漲 0.48%。白銀升 1%，報 26.08 美元。