數大便是美鬆動 小公司徵才占44%超車中大型企業

企業規模是許多求職者挑選工作的關鍵之一，不過，人力銀行一零四 (3130-TW) 發現，工作數來自 100 人以下的小公司已占 44%，超車中、大型企業，而台成清交畢業生雖然有近半數第一份工作仍選擇 500 人以上公司，但「從小開始」的比例，已從十年前的 25.4% 上升至 38.1%，顯示「數大便是美」已略顯鬆動。

截至 4 月，104 人力銀行線上提供 82.8 萬個工作機會，創近 3 年單月新高，也是歷年同月新高。畢業於後疫時代的新鮮人，今年求職機會將高於去年畢業的學長姐。依徵才企業規模，員工人數不到百人的小公司已成為當前的徵才主力，工作數占比達 44%。

104 人力銀行總經理黃于純觀察，當大象不會跳舞，或穩定的科層制度已成官僚息氣，隨著企業組織變革與創業風潮興起，小企業的靈活彈性與橫向多元，逐漸受到畢業生青睞。

據統計，過去十年，106.4 萬名大學畢業生，職涯起點從小公司開始的比例，已從 50% 上升到 53%。從台成清交畢業生來看，5.3 萬人中仍有近半數第一份工作仍選擇進入大企業，但以小公司為起點的比例，也從十年前的 25% 升至 38%，相當於每 10 人就有近 4 人會選擇小公司。

調查也指出，這些台成清交畢業生在小公司的第一份工作平均薪資為 4.3 萬元，比大企業 5.5 萬元、中型企業 4.9 萬元還要低。小公司常見型態包括顧問公司、大集團旗下的關係企業、跨國企業在台分公司、IC 設計公司、上市櫃旗下金雞母等。

黃于純指出，大企業與小公司各有優勢，沒有絕對的好壞，只有相對於個人的適不適合與喜不喜歡，若新鮮人矢志進入大企業，那就等於自動剔除近半的工作機會。

