散裝航商3月獲利驚奇 慧洋-KY單月賺贏去年 新興賺贏過去2年總和

近來航運股股價飆翻天，繼貨櫃海運後，多家散裝航商大漲，今 (21) 日公布 3 月自結獲利，慧洋 - KY(2637-TW) 單月稅後純益超過 5 億元，年增逾 6 倍，並賺贏過去一年，新興 (2605-TW) 單月稅後純益更賺贏過去 2 年總和，而益航 (2601-TW) 也成功扭轉去年虧損狀態。

慧洋 - KY 3 月合併營收 13.71 億元，年增 55.54%，單月稅後純益 5.2 億元，年增 660.95%，每股純益 0.7 元，一個月賺贏過去一年。

新興公布，儘管 3 月合併營收 2.85 億元，年減 20.39%，但單月稅後純益仍達 2.48 億元，年增 73.43%，每股純益 0.41 元，賺贏過去 2 年獲利。

益航 3 月單月合併營收 6.19 億元，年增 77.13%，稅後純益高達 0.6 億元，年增 126.43%，每股純益 0.05 元，扭轉去年的虧損態勢。

進入第二季， Panamax 型現貨船每日運價衝破 17000 美元，整整高於航商成本 1.7 倍，法人指出，隨著供需結構持續改善，中小型船舶現貨毛利率有望保持在 30-60% 區間，大幅優於去年 10-25% 左右，樂觀看待散裝航商第二季獲利可望再優於第一季。