〈美股熱門股〉ASML財報財測告捷大漲逾6% Dish攜亞馬遜布建5G網路漲11%

半導體設備支出強，艾司摩爾 ADR 大漲 6.25%

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 周三（21 日）公布第 1 季獲利與營收雙雙優於預期，並上修全年財測，在美國交易的 ADR 股價大漲 6.25% 至每股 655.49 美元。

艾司摩爾預估今年營收有望成長約 30%，全年毛利率將在 51-52% 之間。今年第一季淨營收為 44 億歐元，優於分析師平均預期的 40.3 億歐元，純益為 13.3 億歐元，較上年同期的 3.906 億歐元大增近 2.5 倍。

Dish 攜手亞馬遜布建 5G 網路，勁揚 10.98%

衛星電視服務商 Dish(DISH-US) 周三宣布與亞馬遜網路服務公司合作布建 5G 網路，股價大漲 10.98% 至每股 40.94 美元，亞馬遜 (AMZN-US) 股價小漲 0.82% 至每股 3,362.02 美元。

Dish 表示，下半年將在拉斯維加斯開始營運美國第一個獨立且以雲端為基礎的 5G 無線網路，將與亞馬遜研究如何讓 AWS 等組織使用 5G 或建立自己的網路，這將有助亞馬遜擴大自己的雲端業務。不過合作細節尚未披露。

亞馬遜 AWS 彈性雲端運算副總裁 Dave Brown 說：「與 Dish 合作，能成為亞馬遜向其他電信供應商展示 5G 網路可在雲端運行的案例，證明 AWS 不只是具特殊用途的資料中心。」

分析師唱旺，挪威郵輪上漲 10.32%

挪威郵輪 (NCLH-US) 獲高盛分析師看好，評等由中立調升為買進，收盤上漲 10.32% 至每股 29.51 美元。

高盛表示，郵輪巡航量再次上升、訂量成長趨勢樂觀，對營運有正向效果。分析師 Stephen Grambling 說：「由於挪威郵輪規模較小，更聚焦北美消費者，並對 16 歲以下的乘客進行更多限制，使該公司在因應 CDC 指導方針以及只接受接種疫苗乘客的航班上，有更大的彈性。」

高盛還說，挪威郵輪擁有的業務組合和資產負債表，使該公司處境優於同業。