光達新創Luminar挖特斯拉、英特爾牆角 股價大漲 美銀看多

光學雷達 (LiDAR) 新創公司 Luminar(LAZR-US) 周三 (21 日) 表示，已挖角特斯拉和英特爾的高層，補強法務和投資人關係兩個領域，股價應聲大漲逾 15%。美國銀行 (BofA) 認為，由於 Luminar 近期與汽車結盟消息不斷，該股股價還有可觀的上漲空間。

Luminar 生產光學雷達掃描儀，幫助自駕車偵測周圍距離以避免碰撞，目前已和 Volvo 簽約，明年起供貨。

Luminar 透過聲明表示，已經聘請特斯拉的 Alan Prescott 擔任法務長，他目前的職務相當於特斯拉的總法務顧問，進入特斯拉之前曾於 Uber 和福特汽車任職。Luminar 也延攬英特爾的 Trey Campbell，擔任投資人關係長 (Investor Relations Officer，IRO)。

特斯拉總法律顧問和馬斯克關係密切。由於特斯拉多次表示光達技術過於誇大，並視光達為實現全自動駕駛過程的阻礙，讓 Prescott 跳槽引人矚目。

Luminar 周三收盤大漲 15.22% ，報每股 18.93 美元。

Luminar 去年 12 月和特殊目的併購公司 (SPAC) 合併後上市，前三天大漲 110%，股價曾飆破 47 美元，之後一路下滑，但美銀仍看好後市。

美銀以 Aileen Smith 為首的分析師研究團隊周二表示，Luminar 近期和數家主要車廠結盟，有望成為下一代商用光達技術的領導者，對其目標價為每股 23 美元，還有 40% 上漲空間，評級為中立。

以此來看，即使經過周三大漲，Luminar 可望再漲逾 20%。

美銀的分析師表示，Luminar 已和 Volvo、中國上汽集團 (SAIC) 簽署靠車生產合約，與戴姆勒貨車 (Daimler Truck) 旗下 Torc 簽署卡車 / 物流策略協議，也和英特爾子公司 Mobileye 的自駕計程車隊簽署供貨協議，這些都將帶來競爭優勢。

分析師認為，Luminar 的生產合約訂單和訂單預測，將是未來決定股價走勢的關鍵。