盤前財經大事搶先讀2021年04月22日

今日操盤前瞻

台灣 3 月失業率

美國上周初領失業金人數

美股財報季：瑞士信貸、英特爾

股東會：新鉅科、鉅橡、明輝 - DR

除權息：聯華、統領、巨路、華孚、台燿等

拜登宣布企業稅負抵免 鼓勵企業放員工有薪假接種疫苗

週三 (21 日) 美國總統拜登宣布，那些為員工提供有薪假、用於施打新冠疫苗的企業，美國政府將提供相應的稅負抵免。閱讀全文...

澳洲撤銷「一帶一路」協議 中國最新回應

週三 (21 日) 澳洲政府宣布，將撤銷維多利亞省與中國之間簽署的「一帶一路」協議，中國駐澳大使館發言人晚間發表最新回應。閱讀全文...

廣達驚傳遭勒索病毒攻擊 已通報執法部門、資安單位

代工大廠廣達 (2382-TW) 驚傳遭到勒索病毒入侵，並要求支付新台幣 14 億元贖金，甚至包含廣達協助蘋果生產的產品示意圖，廣達對此發聲明表示，已將監測到的異常網路狀況，通報相關執法部門、資安單位，日常營運未受影響。閱讀全文...

張忠謀：台灣在晶圓製造擁三大優勢 美工程師敬業程度不如台

晶圓代工龍頭創辦人台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀昨 (21) 日表示，台灣在晶圓製造方面，擁有大量優秀人才願意投入製造業、經理人都是台灣人、高鐵及高速公路交通方便等三大優勢；他也認為，美國製造業幾十年前就不紅了，且工程師敬業程度不如台灣。閱讀全文...

鴻海威州廠新協議曝光 雇員從 1.3 萬銳減為 1454 人、減稅優惠大縮水

鴻海和美國威斯康辛州達成的新投資協議內容曝光，根據民主黨籍的威州州長艾佛斯 (Tony Evers) 周二 (20 日) 的聲明，鴻海建廠規模將大縮水，聘雇人數從原本預定的 1.3 萬人銳減為 1454 人，州政府提供的減稅優惠也從 28.5 億美元下降到 8000 萬美元。閱讀全文...

加密貨幣新寵兒奇亞幣現身 礦工狂掃大容量硬碟 記憶體廠受惠

隨著加密貨幣熱潮持續延燒，市場出現新寵兒奇亞幣 (Chia)，不過，奇亞幣與一般加密貨幣不同，其主要藉由未使用的儲存空間進行挖礦，因此硬碟容量越大，挖礦也越有效率，造成礦工大舉掃貨大容量硬碟 HDD、SSD，記憶體族群也直接受惠。閱讀全文...