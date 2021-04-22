【富蘭克林】中國GDP強勁，A股打底後可望反彈

中國第一季 GDP 年增 18%，為近年幅度較大的單季成長，為全年增長奠定基礎。富蘭克林華美投信表示，A 股經過近兩個月的反覆整理打底後，第一季 GDP 公布成長 18%，搭配五一長假即將來臨，消費回升，預料中國 A 股反覆打底後，有機會轉強，建議趁早布局。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達認為，A 股短期市場悲觀情緒佔上風，新基金募集熱度下降、舊基金出現贖回潮、兩融餘額減少、中概股和港股科技股出現暴跌，這些都是悲觀氛圍所造成的壓力釋放。然而，目前北上資金已經停止大幅流出，且貨幣供給 M2 數字下降並未持續對股市帶來重擊，顯見利空力道已逐漸轉弱，可望恢復正常。

從大方向來看，沈宏達分析，中國 A 股基本面、估值面、技術面、情緒面皆有逐漸好轉跡象，此刻正是逢低進場佈局的買點。加上目前政策支撐，M2 回升至 10 雙位數情況，市場資金充沛，均有利支撐中國滬深 300、上證、深圳等指數打底整理後，重新再向上突破。

針對盤勢，富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛表示，現階段 A 股市場經歷的修正為估值調整，而非基本面利空，當估值合理化後，長線投資者可望大舉回歸中國 A 股，成為市場推升的助力，且五一長假在即，將有利旅遊與消費等出行鏈復甦，加上 2021 年是中國共產黨建黨百年，預計下半年將啟動慶祝行情。

而 3 月服務業 PMI 與零售銷售皆成長，顯示中國內需消費維持高度景氣，相較於其他國家，中國因具有強勁內需支撐，能夠對抗疫情所帶來的衝擊，去年 GDP 成長亦排名世界前列，且今年開局表現亮眼。相較於其他成熟國家，中國人均 GDP 仍有較大幅成長空間，未來有巨大的成長潛力。

另外，針對當下最火紅產業，富蘭克林華美中華基金經理人陳美君分析，隨著中國產業轉型與新經濟崛起，根據全球數據庫 CB Insights 顯示，截至 2020 年底，中國 122 家獨角獸公司位居全球第二，如中國互聯網企業字節跳動 (1400 億美元)、共享平台滴滴出行(620 億美元) 等皆為科技互聯網屬性。

中國在互聯網、智能服務、網路購物、旅遊平台等新經濟為全球最蓬勃發展的國家之一，陳美君認為，在中國政策支持下，中國物聯網衍生之相關領域包含: 科技、電子商務、軟件等動能將加快，對於相關物聯網企業擴張也有助益，因此基金會伺機彈性、靈活布局。

圖表 (見下頁)

總結以上，中國 A 股基本面、估值面、技術面、情緒面皆有逐漸好轉跡象，此刻正逢佈局買點。因此，富蘭克林華美投信建議，投資人願意承擔波動風險者，不妨趁目前低檔機會單筆加碼，若手中已有部位或相關股票者，不妨以定期 (不) 定額投資中國 A 股相關基金，以掌握後續中國牛市再現之機會。

【以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介】

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