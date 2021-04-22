身、心、社交三合一健康處方平台上線 產官學藝共倡樂活自在

合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會 (下稱家總) 攜手合作第 9 年，2021 年持續以「守護 PLUS 夢想更踏實」的精神，響應衛生福利部國民健康署鼓勵國人及家庭照顧者培養自主運動習慣，共同發起「樂活自在」計畫，並邀請知名藝人及運動員一起呼籲國人培養運動習慣、控制飲食營養、打造健康新生活。

結合「身體」、「心理」、「社交」三指數 樂活自在網站上線

由家總及合庫人壽共同研發的樂活自在活動網站，結合 BMI、腰圍等「身體」測量數據，再加上「心理」、「社交」壓力自評題目打造的「守護健康量表」，提醒繁忙的現代人輕鬆掌握自身健康狀況，並提供客製化行動建議。家庭照顧者另有長照 2.0 替代照顧、喘息服務等減輕負荷資源，使用者每週可以記錄指數變化，還可以參加抽獎活動，一舉數得。

國民健康署代理署長賈淑麗表示，提升健康識能，力行健康生活型態是國健署重要工作，除了透過運動、營養等促進健康，增加社會參與，多與他人互動交流也很重要。尤其每日在家照顧的家庭照顧者，更要關注自己的健康與適度休息。

家總理事長郭慈安說，健康是一切的根基，年輕時供你打拚事業，年老時助你延緩失能、失智，甚至有一天成為家庭照顧者，也才有足夠的照顧韌力不被擊垮。「守護健康量表」係結合「簡式健康心理量表」與「家庭照顧者壓力自我測量表」，幫助國人透過數位工具，快速掌握自己的健康狀況，也提供身、心、社交三合一健康對策，希望大家多多利用。

合庫人壽「2021 守護 PLUS 夢想更踏實」活動，體育界及藝能界共同守護照顧者健康。圖左至右為合庫金控棒球員吳昇峰、羽球員白馭珀、形象大使坣娜、鄭進一、龍千玉、蔡旻佑、合庫金控桌球員林昀儒、鄭怡靜。(圖: 業者提供)

合庫首創「長照種子行員」打造樂活安養第一品牌

因應高齡少子化的社會結構，合庫近年積極推展「樂活安養」概念，落實社會企業責任，3 月亦榮獲遠見雜誌評選入圍企業社會責任獎。合庫金控董事長雷仲達表示，除了透過保險、信託、信用卡、以房養老等金融產品打造國人「安養」退休生活，也長期支持體育及家庭照顧者實踐「樂活」，同時更與家總合作訓練「長照種子行員」，讓行員在提供金融服務時也可以提供長照資訊，運用合庫綿密的分行建立更有溫度的服務網絡。這不但是金融界創舉，更讓長照服務深入社會的每一個角落，幫助國人打造「樂活安養」的退休人生。

坣娜率藝人及運動國手現身力挺家庭照顧者

記者會現場眾星雲集，邀請年度形象大使坣娜、歌手龍千玉、鄭進一，蔡旻佑以及合庫知名運動員：「最強銀行員」投手吳昇峰、「羽球女將」白馭珀、桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，分享運動心得，並強調自主運動管理的重要性，鼓勵照顧者照顧家人之餘，也別忘了守護健康。

年度形象大使坣娜、歌手鄭進一、龍千玉、蔡旻佑出席相挺之外，並分享各自的心路歷程。坣娜是資深家庭照顧者，陪伴失智母親長達 11 年。她分享多年前車禍的後遺症全靠瑜珈調理身體與療癒心靈，讓自己能夠常保「愛與笑容」，走過漫長的照顧之路；鄭進一則表示，希望身為歌手的自己能貢獻一份心力，療癒照顧者的心靈，歡迎大家一起來聽演唱會；龍千玉分享自己平常和長輩的相處，以及照顧爸爸的心路歷程，非常能理解照顧者的辛勞與壓力；蔡旻佑則分享培養運動習慣的重要性，不只為了維持身材，更是保持健康的不二法門。

守護者聯盟陣容堅強 再添多間企業加入守護行列

合庫人壽董事長杜振遠也表示，自 2013 年起，合庫人壽以每張躉繳型房貸壽險保單捐出 300 元支持家庭照顧者，2015 年組成守護者聯盟，期盼藉此抛磚引玉，號召更多企業加入。今年合庫人壽更是廣邀各界加入支持的行列，包括「健身工廠」、「臺灣長照營養暨健康促進協會」、「艾瑪絲」、「樂檸漢堡」、「Alleycat's Pizza 巷貓」、「雀巢健康科學」、「台 G 店養生廚房」、「鍋式飢逅」、「八方悅鍋物」、「蔓達拉 SPA 美容館」與「千葉火鍋」等。從收益中提撥部分金額捐予家總，鼓勵民眾消費的同時也參與公益。

眾星雲集為愛獻聲 公益演唱會 7 月正式開跑

2021「守護 PLUS 夢想更踏實」公益市集及演唱會將於台北、台中、高雄舉辦，從七月份台北場起跑，邀請坣娜、彭佳慧、張心傑、鄭進一、蔡旻佑、龍千玉、荒山亮多位實力派歌手為愛獻聲，演唱會門票索取活動將於合庫人壽官方粉絲團公告，邀請大家一同共襄盛舉。