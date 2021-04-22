【日盛投顧】指數創高後壓回

◆盤勢分析

1. 因美國股市轉強，激勵周四台股開高走，早盤在傳產與原物料股推升下，指數最高上攻至 17428.15 點，再創歷史新高，但接近午盤原本強勢的航運、鋼鐵、面板等獲利了結賣壓湧現，指數由紅翻黑，最終下跌 105.14 點，收在 17096.97 點。

2.OTC 開高快速拉回，收盤重挫 2.83%，為長黑 K 棒跌破 5、10 日，目前技術指標轉弱，210 點成為短線壓力。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收長黑吞噬 K 棒線，且跌破 5 日均線。

(2) 量能：22 日成交量爆出 6，495.48 億元，巨量長黑價量有轉弱之嫌。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 高檔向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 28.99 億元；外資 + 29.14 億元、投信 + 1.02 億元、自營商 - 59.15 億元。

結構強勢傳產拉回震盪

1. 面板：面板報價持續看升，族群個股盤中震盪劇烈，2409 友達、3481 群創開高走低，6116 彩晶維持 6% 的漲勢。

2. 航運：航運族群由貨櫃船至散裝船全面拉升，但因極短線漲幅過大，周四 2603 長榮、2615 萬海，2606 裕民、2605 新興全數開高走低爆大量。

3. 鋼鐵：國際銅價彈升，2019 第一銅創波段新高；但本波強勢如 2027 大成鋼、2014 中鴻、2002 中鋼漲多後拉回

4. 紡織：近期新疆棉延燒，國內廠商有機會受惠，1477 聚陽、1476 儒鴻股價維持強勢。