〈美股盤前要聞〉美將公布上周初領失業金人數 美股期貨下跌

美國即將公布上週初請失業金數據。印度疫情惡化，單日確診病例數創歷史新高。美股期貨週四 (22 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨跌 0.14%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。

1. 印度新增確診病例逾 31 萬例 創全球單日病例數新高

印度在週四 (22 日) 宣布過去 24 小時內，新增了超過 31 萬新冠肺炎確診病例數，創下全球單日新增病例數歷史新高，此外，該國的死亡病例數也創下了歷史紀錄。

數據顯示，印度單日新增確診病例數達到 314835 例，超過了美國 1 月份時單日 297430 例新增病例的歷史新高。此外，新增死亡人數為 2104 人，累計達到 184657 人。根據印度衛生部的數據，印度目前的總確診病例為 1593 萬例。

有數據顯示，截至 4 月 19 日，印度每 100 人中，只有 7.95 人接種至少一劑疫苗，大幅低於美國的 39.56 人。

2. 科林研發 Q3 營收創單季紀錄

半導體設備大廠科林研發 (LRCX-US) 周三 (21 日) 公布 F2021 第三季財報，營收創下單季歷史新高，並大幅優於市場預期，公司表示，半導體設備需求暢旺，後市可期。

第三季營收 38.5 億美元創下科林研發最佳單季紀錄，較去年同期增加 54%，淨利與每股盈餘年成長率分別高達 88% 與 91% 。

科林執行長 Tim Archer 表示，目前半導體的戰略重要性攀升到新高，在強勁的晶圓製造支出環境下，公司擁有客製化優勢，得以在市場上取得有利地位。

3. 英特爾與 VLSI 專利戰法院判勝訴

美國德州 Waco 聯邦法院陪審團周三（21 日）裁定，英特爾 (INTC-US) 並未侵犯 VLSI Technology 兩項晶片專利，免賠 31 億美元罰款。

VLSI 於 2019 年 4 月對英特爾提起訴訟，指控英特爾使用的「變速」技術侵害專利，求償 31 億美元，但陪審團判英特爾勝訴。

英特爾樂見陪審團勝訴判決，並表示 VLSI 拿用於 MP3 播放器上過期的專利指控英特爾侵權，相當不合理。

4. Spotify、Match 聽證會上批評蘋果濫用權力

參議院針對 App 應用程式商店壟斷議題召開的聽證會於周三 (21 日) 正式展開，出席作證約會軟體 Tinder 母公司 Match 與音訊串流媒體 Spotify 砲火猛攻，批評蘋果 (AAPL-US) 對依賴 App Store 的軟體開發人員濫用權力。

Spotify 法務長 Horacio Gutierrez 表示， 蘋果使用 App Store 守門人的主導權，使其免於受到競爭，並讓如 Spotify 等類似服務處於劣勢，「蘋果對開發人員的限制無非是濫用權力，沒收他人創造的價值。」

Match 法務長 Jared Sine 說：「幾年前 Match 希望對台灣軟體做更動，透過 ID 驗證提高用戶的安全性，卻遭到蘋果拒絕，蘋果高層不認同我們對業務經營以及用戶安全的評估。」

5. 瑞信：Archegos 爆倉將在第 2 季帶來 6.54 億美元損失

瑞士信貸 (Credit Suisse) 周四 (21 日) 表示，在第 1 季重大損失後，公司預計 Archegos Capital Management 爆倉事件，在第 2 季還會帶來 6 億瑞士法郎 (6.54 億美元) 的衝擊。

瑞信公布，第 1 季為淨虧損 2.52 億瑞士法郎，幅度小於預期，虧損反映了因美國避險基金造成的重大損失。瑞信先前表示，Archegos 事件估造成 44 億瑞郎損失。

瑞信指出，如果不是 Argegos 爆倉，公司原本有望達到 74 億瑞郎的淨營收，較 1 年前成長 35%。