〈美股早盤》失業金數據雖佳 美股開盤平淡 道瓊挫逾百點

上周失業金雖降至疫情爆發以來低點，美股周四 (22 日) 開盤表現平淡。截稿前，道瓊工業指數跌逾百點或 0.4％，那斯達克綜合指數於平盤狹幅震盪，標普 500 指數跌 0.2%，費半跌 0.6%。

美股昨日開平震盪後一路衝高，道瓊指數收盤重回 34000 大關，那指費半分別收漲 1.2% 和 2.75%，結束連續 2 天的跌勢。

經濟數據方面，美國上周初領失業金報 54.7 萬人，持續刷新去年 3 月疫情爆發以來的新低紀錄。

觀察財報面，美國航空 (AAL-US) 和西南航空 (LUV-US) 周四盤前陸續公布最新財報，前者公布淨虧損低於市場預期，日燒現金規模也較上季改善，後者在聯邦資金幫助下，上季成功轉虧為盈，實現了 1.16 億美元淨利。截稿前兩者分別漲 1.8% 和 2.2%。

為期兩天的全球領導人氣候峰會今日登場，美國總統拜登承諾 2030 年將美國溫室氣體排放量削減 50% 至 53%。

隨著拜登公布減碳目標，接下來汽車和能源板塊或成市場關注焦點。

氫能源概念股周四開盤齊漲。截稿前，燃料電池商 FuelCell Energy(FCEL-US)大漲逾 9%，Bloom energy(BE-US)和普拉格能源 (PLUG-US) 分別漲 5% 和 1%。

截至台北時間周四 (22 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 134.58 點或 - 0.39%，暫報 34002.73 點

那斯達克綜合指數下跌 1.57 點或 - 0.01%，暫報 13948.65 點

標普 500 指數下跌 8.25 點或 - 0.20%，暫報 4165.17 點

費半下跌 18.19 點或 - 0.57%，暫報 3189.07 點

台積電 ADR 下跌 0.73% 至每股 116.54 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.559%

紐約輕原油上漲 0.70% 至每桶 61.78 美元

布蘭特原油上漲 0.66% 至每桶 65.75 美元

黃金下跌 0.72% 至每盎司 1780.20 美元

美元指數下跌 0.10% 至 91.04 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

美國航空 (AAL-US) 早盤上漲 1.81％，至 21.39 每元。

周四美股盤前，美國航空公布第 1 季淨虧損 12.5 億美元，調整後每股虧損 4.32 美元，優於預期，且 Q1 日燒現金規模降至約 2700 萬美元，較上季的 3000 萬美元改善。

隨著越來越多人接種疫苗，帶動感染率和住院率下滑，執行長 Dough Parker 預計航空需求將繼續浮現復甦跡象。

AT&T(T-US) 早盤上漲 3.82％，至 31.26 美元。

受惠於行動通訊和華納傳媒 (Warner Media) 業務增長，AT&T 公布第 1 季營收獲利均高於分析師預期。此外，其 Q1 無線電話用戶淨增 59.5 萬人，較分析師預期高出 2 倍以上。

瑞士信貸 (CSGN-US) 早盤下跌 4.53％，至 9.11 美元。

瑞信周四公布第 1 季淨虧損為 2.52 億瑞郎，虧損幅度雖小於分析師預期，但光 Archegos 事件就為該公司帶來 44 億瑞郎損失。瑞信預期上述事件的後續影響，恐使該公司第 2 季再認列約 6 億瑞郎虧損。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (4/17) 初領失業金報至 54.7 萬人，預期 61 萬人，前值自 57.6 萬人上調至 58.6 萬人

美國上周 (4/10) 續領失業金報 367.4 萬人，預期 364 萬人，前值自 373.1 萬人下調至 370.8 萬人

美上周初領失業金再探疫情新低 (圖：Zerohedge)

芝加哥 Fed 全國活動指數報 1.71，前值自 - 1.09 下調至 - 1.20

台北時間 22:00 將公布美國 3 月諮商會領先指標，前值 110.5

台北時間 22:00 將公布美國成屋銷售年化總數，預期 617 萬戶，前值 622 萬戶

台北時間 22:00 將公布美國成屋銷售年化月增率，預期 - 0.8%，前值 - 6.6%

台北時間 23:00 將公布堪薩斯 Fed 4 月製造業綜合指數，前值 26.0

台北時間 23:00 將公布堪薩斯 Fed 4 月製造業產出指數，前值 23.0

華爾街分析：

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 表示，歷經連續 2 天跌勢後，美股終於在昨日反彈，扭轉周二的多數跌幅，這項轉變固然可喜，但反彈無法掩蓋各國在疫苗接種水平和感染率上的分歧。

Ninety One 多資產投資組合經理 Jason Borbora-Sheen 預計，股市將在未來幾個月內出現橫盤或跌勢，他認為股市已出現超買跡象。

部份分析師認為，隨著股價持續徘徊於歷史高位，加上已經過了疫情復甦的初期階段，在缺乏催化劑的情況下，股市上漲動能可能趨緩。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 固定收益投資組合經理 Jim Caron 表示，情況將開始放緩，但並不代表數據變糟，這只是一種相對概念。展望未來，他認為財政和貨幣政策的支持將成主要驅動力。