日月光投控號召企業響應地球日 接軌全球永續發展

日月光投控 (3711-TW) 高雄廠響應 2021 世界地球日，舉辦「用 SDGs17 愛地球」系列活動傳達永續概念，邀請全體員工簡單落實，並號召星巴克、7-11 一齊響應，讓今年的地球日，不僅深入到個人，更擴大企業的社會影響力，紮根環保概念，致力推展永續發展行動。

日月光投控此次舉辦一系列活動，包含宣誓愛地球、節水省電一起來、二手市集無痕飲食等，鼓勵員工重視自然資源永續守存，秉持企業發展與環境保護並行不悖的理念，齊心推動綠能環保產業鏈，同時將永續理念融入企業營運，以創新方式，在生產與環保中取得平衡。

此外，公司也從源頭減塑喚起環保意識，讓全體員工動起來，藉此提升廠區資源使用效率、廢棄物減量等，日月光投控現在以國際性 SDGs 永續指標，持續引領公司開創出跨域、跨界的全新企業契機，走向永續發展的未來。

日月光投控指出，公司作為半導體產業領導者，向來以積極態度發展正面的社會影響力，4 月 22 日世界地球日下午 4 點 22 分，由高雄廠高階主管群率領上百名員工，於楠梓科技產業園區一園區、二園區同步進行宣誓活動。

日月光以「環保永續持續精進，沒有最好只有更好」、「地球只有一個，愛護家園從我做起」等口號，結合企業營運與永續策略，喚起大家的綠色意識，進而身體力行，簡單達到綠生活的落實。

資深副總周光春提及，由於經濟、科技、環境因素加速循環經濟的成熟，日月光也透過管理策略，攜手上下游共 2000 多家合作夥伴，貫徹在地實踐精神，不僅提高國際客戶對日月光產品的信任度，更將落實愛護地球行動的能量，轉化為產業發展前進的力量。

日月光指出，由於全球面臨環境與氣候變遷造成的強烈衝擊，企業在環境保護與永續發展的行動更顯重要，日月光以 SDGs 自主檢視，並於各廠區推動省水王、省電王比賽。

同時透過二手市集的舉辦，改變大家生活的消費習慣與購物態度，讓二手資源能夠舊愛變新歡，廢物變寶物延長物品生命週期，並推動無痕飲食，提倡民眾自備餐具用餐，改變使用拋棄式餐具的習慣，讓不塑生活更進一步。

日月光透過環保行動建立正確概念，使得人與人、人與環境串接更緊密，共同守護地球孕育的美好。

資深副總周光春為世界地球日撰寫藏頭詩「科技產業綠色使命」

科技為舟渡眾生，

技研為善享眾人，

產資有窮知惜用，

業果有報終有時，

綠能循環有新意，

色彩繽紛生不息，

使眾同心齊減碳，

命運同舟不待時。