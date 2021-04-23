拜登考慮加稅 投銀預告科技股首當其衝、美股本益比將修正

美國多家媒體報導，美國總統拜登考慮將資本利得稅提高近一倍，加上投資收益附加稅，年所得 100 萬美元以上的富人稅最高達到 43.4%，消息一出美股由紅翻黑。對此高盛表示，歷史經驗顯示在資本利得稅開徵前，動能股表現相對落後，瑞銀則預估，加稅將導致標普 500 本益比大降 7%。

經過好幾輪刺激法案攻防之後，華爾街專家認為，有關加稅計畫的磋商可能曠日廢時，投資人宜先冷靜看待，但在加稅政策實施之前，股市無可避免會出現預防性賣壓，這將抑制科技股漲勢，並使股市估值下滑。

受加稅傳言影響，標普 500 指數周四 (22 日) 一度下跌 1.2%，然而對照大盤過去 13 個月來的 85% 漲幅仍顯得微不足道，大多數機構投資人也說，在法案有進展之前，不會貿然行動。

MAI 資本管理公司首席股市策略師 Chris Grisanti 說：「魔鬼藏在細節裡。加稅會回溯到今年元旦，然後就不必立即拋售嗎？還是明年才會生效？最重要的是，法案會通過嗎？唯一可以確定的是，稅率必定提高，我們至少得替過去這段時間的刺激支出負擔一些費用。」

拜登早在競選期間就拋出加稅議題，在此之前華爾街已做過各種分析和沙盤推演。高盛 David Kostin 等分析師最早在去年 10 月就指出，加稅只會讓股市上升道路稍微減速，股市很快就會重新上漲。

高盛團隊說：「歷史經驗顯示，資本利得稅調高之前，股價將下跌，股市配置也會下降，動能股表現落後大盤。但任何股市賣壓只會是短暫現象，接下來幾季就會翻轉。」

在高盛看來，漲最多的股票短期內可能跌最兇。例如一年來飆漲 400% 的特斯拉 (TSLA-US)，以及臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (APPL-US)、Netflix(NFLX-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 五大科技巨頭。

在標普 500 指數中，過去一年來至少上漲 200% 的個股則有 GAP(GPS-US)、L Brands(LB-US) 和 Esty(ETSY-US)。

根據高盛去年 10 月的預估，全美前 1% 富豪坐擁 1 兆美元未實現資本利得。2013 年歐巴馬政府 2013 年加稅政策上路之前，富豪不出所料是最猛力拋售股票的投資族群，大概賣掉初始持股部位的 1%，但等到政策生效後，富豪開始大舉買股，相當於初始持股部位的 4%，比賣掉的股票還多。

UBS：標普 500 指數本益比將下降 7%

瑞銀美股策略部門主管 Keith Parker 說，在所有條件相同下，過往每當稅率改變，標普 500 指數本益比也會跟變動，他預測，這次加稅將使標普 500 本益比下降 7%，因稅率調高將打壓投資意願，股價理論上會隨著稅後投報率調整。

1986 到 1988 年間，美國調整長期資本利得稅前後的高動能股和大盤表現。來源: Bloomberg

Parker 認為，一如 1986 年，高動能股將是最先受到加稅打擊的族群，隱含龐大資本利得的股票，對加稅衝擊的反應將更劇烈。

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