【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 雖然美股經濟數據表現優異，但盤中傳出拜登擬向富裕的美國人調高資本利得稅，美債殖利率回落，美股四大指數快速翻黑，跌幅介於 - 0.91%~-2.31%。科技股普遍跌幅超過 1%。台積電 ADR 下跌 1.77%；日月光 ADR 下跌 3.26%；聯電 ADR 上漲 0.31%，預期今天台股平盤之下開出機率大。

2. 周四台股早盤開高，在傳產與原物料股推升下，指數最高上攻至 17,428.15 點，價量同創歷史新高，但接近午盤原本強勢的航運、鋼鐵、面板等獲利了結賣壓湧現，指數由紅翻黑，最終下跌 105.14 點，收在 17096.97 點。

3.OTC 開高快速拉回，收盤重挫 2.83%，為長黑 K 棒跌破 5、10 日，目前技術指標轉弱，210 點成為短線壓力。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股收長黑吞噬 K 棒線，且跌破 5 日均線。

(2)、量能：22 日成交量爆出 6,495.48 億元，巨量長黑價量有轉弱之嫌。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 高檔向下。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 28.99 億元；外資 + 29.14 億元、投信 + 1.02 億元、自營商 - 59.15 億元。

5. 面板：面板報價持續看升，族群個股盤中震盪劇烈，2409 友達、3481 群創開高走低，6116 彩晶維持 6% 的漲勢。

6. 航運：航運族群由貨櫃船至散裝船全面拉升，但因極短線漲幅過大，周四 2603 長榮、2615 萬海，2606 裕民、2605 新興全數開高走低爆大量。

7. 鋼鐵：國際銅價彈升，2019 第一銅創波段新高；但本波強勢如 2027 大成鋼、2014 中鴻、2002 中鋼漲多後拉回

8. 紡織：近期新疆棉延燒，國內廠商有機會受惠，1477 聚陽、1476 儒鴻股價維持強勢。

9. 操作策略：由於台股周四創高後拉回，收盤呈現出量下殺，價量與技術指標同步走弱，短線恐將陷入漲多之後的拉回整理，建議以月線 16800 點為短期多空分界，跌破前建議仍偏多看待。操作上，強勢的傳產、原物料仍為盤面上主流，但個股操作高周轉取代高持股，慎防追高風險，中長期布局可留意拉回整理已久的 5G、DRAM、蘋概等相關電子股。

10. 聯電接單滿到年底 營收季季高：晶圓代工產能嚴重短缺，2303 聯電訂單滿到年底，因為今年接單全滿且產能均已被客戶預訂一空，所以不再接新增訂單。聯電第一季及第二季順利調漲晶圓代工價格後，下半年將逐季漲價。隨著漲價效應在第二季開始反應在營收上，法人預估聯電第二季營收將季增逾 10％改寫新高，第三季及第四季營收也將逐季創下歷史新高，全年每股淨利將上看 3.5～4 元。建議個股仍可偏多操作。

11.Q3 續吹漲風 旺宏華邦電營運旺：新冠疫情加快數位轉型，包括筆電及伺服器、5G 智慧型手機及基地台、WiFi 6 無線網路裝置、先進駕駛輔助系統（ADAS）、真無線藍牙耳機（TWS）等出貨暢旺，NOR Flash 需求強勁且供不應求，第二季價格上漲 10～15％，下半年產能供不應求及中芯減少代工產能，預估第三季價格續漲 10～20％，掌握全球 NOR Flash 逾半產能的 2337 旺宏、2344 華邦電直接受惠，營運看旺到下半年。

