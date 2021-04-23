〈雃博展望〉海外市場回溫 全年營收維持20億元

醫材廠雃博 (4106-TW) 併購德國氣墊床製造商 SLK 效益將顯現，加上美國、歐洲市場擺脫疫情陰霾，陸續加入新客戶，今年營運將重返成長軌道，全年營收維持 20 億元以上，與去年持平。

東南亞市場方面，雃博過去 5-6 年看好醫材銷售有免關稅等優惠，積極拓展市場，不過布局狀況不盡理想，今年開始重新調整營運策略，其中泰國子公司除投入線上行銷資源外，產品銷售管道也從藥局擴大至醫院，目前旗下產品已與當地 2-3 家醫院進行測試，預計下半年有望取得訂單。

總經理陳恆偉指出，東南亞市場今年第 1 季營收年增雙位數，但占營收比重不高，目前先以泰國為主，後續會再往印度等國家擴展，看好未來 5-10 年東南亞市場營收可期。

雃博歐洲主要布局德國、英國、法國、義大利等，其中德國收購當地氣墊床製造商 SLK 100% 股權，SLK 當地醫材銷售市占率第二，年營業額約 1200 萬歐元 (約新台幣 4.06 億元)。陳恆偉指出，SLK 除每年可為公司帶來逾 4 億元營收外，旗下醫材產品線毛利率達 6-7 成，今年將盤點所有商品進行整合後，擴大傷口照護市場布局。

陳恆偉表示，近年也將重心放在義大利市場，由於去年取得義大利醫院標案，推升公司傷口照護產品在當地醫院通路市占第一，目標未來幾年維持市占。

陳恆偉說，歐洲市場去年受到疫情衝擊業績下滑、基期低，隨著歐洲客戶逐步去庫存化，且增加新產品線，包括消毒器、口罩、額溫槍等，今年營運有望優於預期。