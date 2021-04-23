【日盛投顧】指數重回5日線之上



◆四大主軸

多 空：指數重回 5 日線之上 IC 設計、記憶體、MOSFET 表現佳

區 間：17,100-17,450

主 流：IC 設計、記憶體、MOSFET

◆大盤：

1. 周五晨間台股開小高後，鋼鐵、航運再度轉弱，指數一度翻黑，但在矽晶圓、DRAM、MOSTEF 等電子中小型股回神撐盤，指數緩步走高，最終收在 17,300.27 點，上漲 203.30 點，漲幅 1.19%。

2.OTC 開高，在矽晶圓族群推升下，指數一路震盪走高，收盤上漲 1.86%。目前技術指標偏弱，前波高 215 點成為短線壓力。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長紅 K 棒線，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：23 日成交量 4,573.91 億元，後續宜價量同步為佳。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 高檔向下。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 211.51 億元；外資 + 190.75 億元、投信 + 1.39 億元、自營商 + 19.37 億元。

◆結構：IC 設計、記憶體、MOSFET 表現佳

1.IC 設計：高價指標股 2454 聯發科站穩千元之上，終場上漲 5.18%，激勵 4961 天鈺、8016 矽創、3545 敦泰等轉強。

2. 面板：面板報價持續看升，2409 友達、3481 群創揮別周四弱勢，尾盤雙雙上超過 2%，6116 彩晶則上漲 6.4%。

3. 記憶體：第二季 DRAM 及 NAND Flash 價格均看漲，加上新加密貨幣奇亞幣 (Chia) 創造新需求，8299 群聯宣布漲價，股價強攻漲停；同業 3260 威剛、2451 創見、4967 十銓、8271 宇瞻等，族群漲勢整齊。

4.MOSFET：隨著遠距商機趨勢延續，PC、NB 需求續揚，各品牌廠皆積極拉貨，MOSFET 業者第一季營收多繳出新高成績，3317 尼克森、8261 富鼎、5299 杰力股價表現佳。

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