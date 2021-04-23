聯發科再寫1035元新天價 市值1.65兆元進逼鴻海

IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日股價收最高 1035 元，終場大漲 51 元或 5.18%，以現有股本推算，市值 1.6459 兆元，再度改寫新猷，距離鴻海(2317-TW)1.6495 兆元，差距收斂至 40 億元內。

聯發科近期營運頻傳捷報，第一季受惠手機晶片、物聯網與電視晶片等主要產品線全面成長，營收達 1080.33 億元，季增 12.06%，年增 77.5%，除了單季營收首度站上千億元，也超出財測高標將近 40 億元，成長力道強勁。

展望後市，聯發科原預期今年在中國手機晶片的市占率將達 4 成，不過，隨著高通 (QCOM-US) 晶片出貨受阻，中國手機品牌紛紛轉向聯發科下單，推升其市占率遠優預期，根據供應鏈透漏，聯發科今年在中國手機市場將一舉衝破 5 成，取得過半市占。

聯發科也將在下半年推出新款 5G 晶片，除了採用最新的 Arm V9 架構，更傳出將採用台積電 (2330-TW) 的 4 奈米製程，較外界預期的 5 奈米更先進，也可望與競爭對手高通一較高下。

此外，隨著近來晶圓代工價格不斷調漲，聯發科將上漲成本轉嫁給客戶，外資看好，在產品組合優化、漲價雙軌並進下，今年每股純益至少 4 個股本起跳，多家目標價的共識也在 1100 元以上。