〈報稅看這裡〉繳稅神卡比拚分期0利率、現金回饋 最高可分18期

5 月報稅季即將到來，許多民眾都想找出「繳稅神卡」，今 (2021) 年信用卡繳稅的好康主軸依然是分期 0 利率或現金回饋優惠，部分銀行甚至還有哩程數或點數回饋；其中，中信銀首推 18 期分期 0 利率，是目前分期期數最高的銀行；而花旗銀行新戶最高回饋 4000 元，則是目前回饋金額最高的銀行。

分期 0 利率幾乎可說是各家銀行刷卡繳稅的基本「標配」，從 3 期為最低門檻起跳，其中，花旗銀行、華南銀行、永豐銀就是 3 期 0 利率，但花旗無最低金額限制，而華銀、永豐最低可分期金額為 3000 元。新光銀行最低可分期金額也是 3000 元，但是最高分期期數為 4 期。

而 6 期 0 利率的則有台新銀、台銀、日盛銀、上海商銀、一銀、土銀、兆豐銀；12 期的有玉山銀行、國泰世華銀、凱基銀、遠銀等。

中國信託繳綜所稅則享最高 18 期分期 0 利率，持指定四卡繳稅回饋無上限、分期同享回饋，更提供卡友現金回饋、LINE POINTS 及華航哩程等不同選擇，所有活動免登錄直接回饋 400 萬卡友。

至於現金回饋的部分，銀行業過去一度針對繳稅不再提供刷卡金、紅利點數、哩程數等回饋，不過，近年刷卡繳所得稅又重新吹起「現金回饋」風潮，不少銀行不惜成本祭出刷卡金回饋，鞏固客群，維持品牌聲量。

今年玉山、台新、遠銀、花旗、星展、華南銀、兆豐銀行等多家銀行都提供繳稅享現金回饋，民眾可以依據自身所得稅額來挑選回饋率較高的信用卡。

其中，台新銀行提供尊爵以上財富管理會員，或無限卡 / 世界卡提卡人刷卡繳稅不限繳納稅額大小，一次繳納享 0.35% 回饋，每人回饋上限為 10 萬元；其他卡別之持卡人，則不限繳納稅額一次繳納，則享 0.2% 回饋，每人回饋上限 2000 元。

同時，台新新戶若透過專屬活動網頁申辦「＠GoGo 卡」，刷卡繳稅享最高 5% 現金回饋，最高回饋 2000 元。星展銀行新戶若申辦 eco 永續卡，也有刷卡繳稅享 1% 現金回饋的優惠。

兆豐銀行推出繳稅免手續費，不限金額享一次付 0.3% 現金回饋或 12 期 0 利率分期；單筆稅額達 100 萬元以上，贈 1000 元刷卡金、達 1000 萬元以上，贈 3000 元刷卡金。

雖然花旗集團日前突然宣布要退出消金業務，但因應報稅季，仍祭出優惠方案，針對「新戶」，只要在今年 5 月 24 日前，申辦指定花旗信用卡且核卡，將可獲得最高 2% 現金回饋，行動支付還有加碼回饋，合計最高可獲得 4000 元的現金回饋。

對於花旗既有的持卡人，也就是在 2021 年 4 月 5 日前已核卡的信用卡，花旗則是給予「繳稅月 回饋季」活動，在 5 月 31 前完成登錄且使用花旗信用卡成功繳交綜所稅的前 1000 名持卡人，可獲得「早鳥禮包」；若繳交的綜所稅額達 5000 元（含）以上，可再享 0.5% 刷卡金回饋，最高回饋 1000 元；繳交綜所稅額達 100 萬（含） 以上，可加碼再享高級飯店住宿券回饋。

中國信託銀行則提供四卡（含簽帳金融卡）回饋無上限方案，喜愛現金回饋或 LINE POINTS 的客戶，繳稅刷中國信託英雄聯盟卡、商旅鈦金卡或 LINE Pay 卡享 0.2% 回饋無上限。

中信卡友如果稅額滿新台幣 100 萬元（含）以上，再加碼回饋 0.168%，每戶加碼回饋上限為 4.5 萬元，總計最高回饋 0.368%，以刷卡繳稅 100 萬元為例，卡友可領取 3680 元現金回饋或 LINE POINTS 3680 點。

除了分期 0 利率和現金回饋，中國信託也針對偏好旅遊的卡友指定中國信託中華航空聯名卡繳稅，每 100 元回饋 1 哩且回饋無上限，以刷卡累積回饋 2 萬 2000 哩為例，可兌換東京來回經濟艙乙張，價值 3 萬 5431 元，換算回饋率最高 1.6%，方便卡友運用繳稅快速累積哩程，且哩程有效期間三年，只要疫情過後，就可以規劃下一趟旅程。

玉山銀行則提供納稅義務人刷卡繳稅分期零利率或現金回饋二擇一的優惠。刷卡繳稅金額在 3 萬元以下，登錄後即可享有 6 期零利率；3 萬元以上則可分 12 期零利率。至於想拿現金回饋的民眾，透過指定卡別刷卡繳稅，則可享 0.2% 至 0.35% 不等現金回饋。