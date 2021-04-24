中國下碳中和聖旨 鋼鐵業成犧牲品 下游壓力日增

中國下零碳排放聖旨 鋼鐵業成犧牲品 下游壓力日增

受到北京當局的 2060 年實現碳中和政策實施影響，中國鋼鐵業正面臨強迫關廠與大量裁員的危機，鋼鐵供給大幅下滑導致鋼材報價飆漲，下游製造商、汽車、家電業未來恐將受到波及。

中國第二大鋼鐵廠河鋼集團 (HBIS) 由於遭中國政府認定缺乏限制空污的設備，去年 12 月被迫關閉擁有 4000 多名工人與三座高爐的河北省唐山廠。

為達成北京當局碳排放目標，唐山市 3 月要求該市多數鋼鐵廠今年年底前必須減產 30% 至 50%。唐山 2020 年粗鋼產量為 1.4 億噸，占中國總產量 10% 以上。

若鋼鐵廠依循命令平均減產 40% ，總產量降幅將大致相當於日本最大鋼鐵廠日本製鐵 (Nippon Steel) 2019 年的全年產量。

唐山本月宣布，鋼鐵廠需執行嚴格環境汙染監控，並要求鋼鐵關閉老化設施，導致失業人口大量增加。

中國在去年 9 月向聯合國宣示將在 2060 年實現碳中和後，便對鋼鐵業下重手，目前鋼鐵業占中國每年二氧化碳排放量的 10% 至 20%，是僅次於發電產業的第二大汙染源。

中國鋼鐵廠已經站出來聲援碳排放政策，中國最大鋼鐵業者寶武鋼鐵宣布 2050 年實現淨零排放，河鋼亦跟進，不過這也意味著企業將面臨龐大的新設備成本。

2020 年，中國粗鋼產量年增 5.2% 至 10.5 億噸，不過受到政府政策衝擊，今年供給下滑壓力越來越大。

自唐山上月宣布限產以來，鋼材價格一路飆升，過去一個月，用於汽車和電子產品的熱軋鋼捲已上漲約 10%，產業觀察家預測這將推升製造商的成本，並波及汽車、家電業。