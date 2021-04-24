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美中高舉減碳大旗 工業金屬強力上漲 業界人士：銅價完美風暴醞釀中

鉅亨網編譯余曉惠
銅、鐵礦砂聯手大漲 美、中減碳承諾牽動工業金屬供需基本面  (圖:AFP)
銅、鐵礦砂聯手大漲 美、中減碳承諾牽動工業金屬供需基本面  (圖:AFP)
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工業金屬本周無懼新冠肺炎惡化的威脅大漲，銅價登上逾九年新高、鐵礦砂價格挑戰十年高點，反映美國大幅提高減碳目標、朝乾淨能源轉型，使銅的需求水漲船高，而中國為了實現碳中和目標祭出鋼鐵限禁令，導致鐵礦砂供給面有壓，幫助其價格重拾漲勢。

銅是電動車重要原料，也是景氣風向球，最近在拜登推動綠色基建和美元走軟之下，進入超級周期。

銅價正從 3 月的頹勢中反彈，與 2011 年觸及的 10190 美元歷史高點拉近距離。銅價周五價格上漲 1.5% 至每公噸 9542 美元，為 2011 年 8 月以來最高收盤價，本周約漲 4%，為連續第三周周線收紅。

江西銅業預估，在減碳和綠能政策帶動下，今年銅價將回到 1 萬美元

作為鋼鐵生產主要原料的鐵礦砂，周五在新加坡交易所上漲 1.2%，收盤價為 2013 年以來最高，連續第四周周線上漲。中國鋼鐵期貨觸及新高，上海螺紋鋼期貨登上 2009 年有紀錄以來的歷史高點。

鐵礦砂價格走勢。來源:Bloomberg
鐵礦砂價格走勢。來源: Bloomberg

鋁價最近也強力上漲，倫敦交易的鋁期貨今年來漲約 20%，因市場預期最大鋁生產國中國會進一步收緊供給限制。

鋁價和美元走勢。來源:Bloomberg
鋁價和美元走勢。來源: Bloomberg

工業金屬行情大好的背後是供需基本面交會的結果。全球在疫情期間競相推動貨幣刺激，美國總統拜登推動 2.25 兆美元基建計畫、加速推動綠能轉型，加上拜登本周在氣候峰會上承諾 2030 年碳排放減少至少 50% ，都帶動工業金屬需求。

BMO 資本市場金屬衍生性商品交易部門主管 Tai Wong 說：「拜登新的氣候承諾，以及中國至少口頭允諾的減碳政策，都點亮需求前景。」

同時，供給面隱憂正在升溫。

最近幾周預訂從倫敦金屬交易所 (LME) 銅礦庫存取貨的訂單增加，目前預定提取大約 83150 公噸，是去年 7 月以來最多。

Wong 說，庫存下降，加深了先前船運瓶頸造成的供應疑慮。

此外，巴西和智利等生產國的確診病例激增，令人擔心礦業生產無法維持正常。智利銅礦業即將展開工資談判，祕魯總統候選人則希望與礦商重新議定合約。

銅價醞釀完美風暴

全球最大上市銅生產商 Freeport-McMoRan 公司的執行長 Richard Adkerson 周四說，「銅礦前景再好不過」，庫存稀少、需求強勁、規劃中的大型採礦計畫付之闕如，都支撐銅的基本面。

StoneX Group 金屬和散裝材料避險基金銷售主管 Michael Cuoco 說：「歐洲、美國和亞洲的消費增加，而拉丁美洲存在著供應壓力，加上一些非常強勁的技術信號。銅確實正在醞釀一波完美風暴。」

(本文不開放合作媒轉載)

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