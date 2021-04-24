拜登拚基建、綠能 銅價登逾9年最高收盤價

銅礦期貨價格週五登上逾 9 年最高收盤價，且連續第三週收高，主因美政府改善美國基礎設施與再生能源成長的計畫，令該工業金屬的需求預期上升。

RJO Futures 高階資產管理人 John Caruso 表示，美國拜登總統氣候高峰會第二日推動綠能，為銅價提供支撐，因銅礦的導電能力在再生能源中扮演重要角色。

與此同時，拜登推出的 2.3 兆美元基礎設施方案也提高了銅礦需求預期。

Caruso 表示，美元下跌也同樣有利銅礦價格。ICE 美元指數本週下降 0.7%，為連續第三週下降。

週五交易最活躍的 5 月期銅價格上漲 6 美分或 1.5%，收每磅 4.336 美元，為 2011 年 8 月以來最高收盤價，本周漲幅約 4%，為連續第三週上升。

美國銀行財富管理公司高階投資策略師 Rob Haworth 表示，總體而言，銅價相當強勁。

他提到，由於疫情期間在家工作趨勢令科技產品需求增加，「技術、半導體、資料中心、行動通訊電信台都需要消耗大量的銅。」

「與此同時，過去幾年我們沒有看到銅礦供應有新的投資消息，意味著用戶一直在爭奪相對稀缺的銅供應，促成價高者得的局面，礦區開發是一項長期活動，所以我們一段時間內仍會處於緊繃市場。」

此外，鑑於美國的住房需求和房屋建築的增加，對銅的需求也增加了，因為銅是房屋建築的主要組成。

但 Caruso 認為，銅價可能未來幾週會出現「停頓」，之後再上漲到每磅 4.70 美元至 5 美元區間。「技術上來說，市場已經超買，作為交易者，我現在應該會先獲利了結一些，接著在 4.09 美元左右再加碼進場。」