白宮官員：拜登將在G7峰會凸顯人權議題 敦促盟友向中國施壓

美國總統拜登將於 6 月展開上任後首場外交訪問，出席在英國舉行的七大工業國 (G7) 峰會，白宮高階官員表示，拜登將針對新疆維吾爾人強迫勞動的議題，敦促 G7 盟友向中國施壓。

白宮周五 (23 日) 表示，拜登將在 6 月出訪英國和比利時，包括參加 6 月 11 日至 13 日在英國康瓦爾（Cornwall）舉行的 G7 領袖會議。路透報導，拜登此行將聚焦凸顯民主和專制國家之間的戰略對立，特別是中國。

白宮國安副顧問兼國家經濟委員會副主席 Daleep Singh 同日受訪時說，G7 峰會將聚焦公衛安全、同步因應疫情的經濟措施、具體的氣候便行動，以及「提升 G7 內部的共享民主價值」。

Singh 說：「G7 是一群志同道合的盟友，我們希望透過明確而具體行動，針對中國這種非市場經濟體展現方面合作的意願。」

他認為，G7 的挑戰在於展現開放、民主社會仍有大好機會解決世界上重大問題，由上而下的專制政策不是最佳做法。

Singh 認為，白宮已經針對中國在新疆侵犯人權的行為採取強而有力的行動，但希望與 G7 合作，擴大影響力。

美國、歐盟、英國和加拿大 3 月宣布，共同對侵犯新疆人權的中國官員施加制裁。