林之晨啟動台灣大二階轉型 2023年營收超越中華電

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨上任兩週年，今 (25) 日臉書發文宣布啟動第二階段轉型，將投入 5G、智慧家庭、雲端遊戲等計畫，目標 2023 年營收超越電信龍頭中華電 (2412-TW)、2026 年成為台股消費服務業中，營運規模最大集團。

林之晨提到，第二階段轉型將投入更廣、更深成長機會大、回收時間較長的計畫，其中內部改革包括品牌與文化再造、組織重整等，以及 5G、智慧家庭、雲端遊戲、電商自建物流等新事業服務與外部投資併購等。

林之晨表示，同時間展開多個專案需要用心去管理，平衡短期與長期的需求，此外，過程中除密切追蹤質化與量化先行指標，追求長期倍數成長時，勢必得適度犧牲短期利潤，因此要有面對輿論、資本市場壓力的決心。

展望後市，林之晨提出里程碑目標，包括 2023 年營收規模超越中華電、2025 年挑戰統一超商，預期 2026 年台灣大能成為台股電子、金融以外，消費服務業營運規模最大集團，期望 2035 年年營收上看 1 兆元。

林之晨指出，台灣大今年 3 月自結中，單月營收 117.1 億元，月增 5.83%、年增 11%，當營收成長加速時，3 月 EBITDA 也繳出較去年同期成長 600 萬元成績，是 15 個月來首次年增幅轉正。換言之，過去 15 個月投資營運資金已經達到初步槓桿點，儘管短期內單月 EBITDA 年增幅應該還會震盪，但中期往年增趨勢提升，會是努力方向。

5G 電信事業佈局方面，林之晨表示，由於 5G 涵蓋領先，整體 5G 網路 體驗較為優異，且針對用戶需求設計出多檔優惠，5G 開台 9 個月用戶數突破 60 萬戶，加上用戶升轉 5G 月租有兩成以上成長，因此貢獻營收與 EBITDA 表現。