【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 因新屋銷售告捷，抵銷拜登政府增稅消息的衝擊，上週五在科技股、金融股領軍走揚，美股四大指數強勢上揚，收盤漲幅介於 0.67％~2.04%。期中，AMD、NVIDIA、TESLA、APPLE 漲幅皆超過 1%；台積電 ADR 上漲 2.86%、日月光 ADR 上漲 4.67%、聯電 ADR 暴漲 9.48%，有利台股今日開盤。

2. 上周五晨間台股開小高後，鋼鐵、航運再度轉弱，指數一度翻黑，但在矽晶圓、DRAM、MOSTEF 等電子中小型股回神撐盤，指數緩步走高，最終收在 17,300.27 點，上漲 203.30 點，漲幅 1.19%。

3.OTC 開高，在矽晶圓族群推升下，指數一路震盪走高，收盤上漲 1.86%。目前技術指標偏弱，前波高 215 點成為短線壓力。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周五台股收長紅 K 棒線，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：23 日成交量 4,573.91 億元，後續宜價量同步為佳。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 高檔向下。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 211.51 億元；外資 + 190.75 億元、投信 + 1.39 億元、自營商 + 19.37 億元。

5. 面板：面板報價持續看升，族群個股盤中震盪劇烈，2409 友達、3481 群創開高走低，6116 彩晶維持 6% 的漲勢。

6. 航運：航運族群由貨櫃船至散裝船全面拉升，但因極短線漲幅過大，周四 2603 長榮、2615 萬海，2606 裕民、2605 新興全數開高走低爆大量。

7. 鋼鐵：國際銅價彈升，2019 第一銅創波段新高；但本波強勢如 2027 大成鋼、2014 中鴻、2002 中鋼漲多後拉回

8. 紡織：近期新疆棉延燒，國內廠商有機會受惠，1477 聚陽、1476 儒鴻股價維持強勢。

9. 操作策略：由於上周台股周四出量下殺，價量與技術指標同步走弱，短線恐將陷入整理，但月線 16800 點為中空分界，跌破前建議仍偏多看待。短線操作上，強勢的傳產、原物料仍為盤面上主流，但個股操作慎防追高風險，中長期布局可留意拉回整理已久的 5G、DRAM、蘋概、網通等相關電子股。短觀察重點為美國財報週與國際氣候峰會結果，國內則有股東會與除權息。

10. 伺服器帶旺 PCB 族群業績補：5G 高頻高速應用逐漸增加，雲端運算、資料中心等建置需求顯現，帶動伺服器產業明顯回溫，加上兩大 CPU 亦推出新平台競爭，法人表示，看好伺服器需求逐季增量可期，預期相關 PCB 供應鏈如銅箔廠 8358 金居；2383CCL 廠台光電、6213 聯茂；PCB 廠 3044 健鼎、5269 瀚宇博、8155 博智、2368 金像電等業者營運將受惠。

11.PS5 夯 IC 設計供應鏈歡呼：Sony 推出的新款遊戲 PS5 自上市後，便受到玩家搶購，且市場上全面缺貨。根據外電報導，SIE 社長 Jim Ryan 指出，由於新冠肺炎疫情影響，加上晶片供給吃緊，已經要求供應商增加產量，且預期擴產的產品將會在 2021 年挹注產能。在 PS5 有望在 2021 年擴產情況下，法人預期，順利攻入供應鏈的 2379 瑞昱、4919 新唐、6138 茂達、6679 鈺太等 IC 設計廠營運都有望再度向上。