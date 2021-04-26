今年進入 Q2 後，資金大風吹，因為世芯 - KY、金麗科跟中國軍方扯上關係，利空事件導致半導體資金撤出轉進了傳產股，因為去年疫情因素，原物料族群股價基期非常低，獲利嚴重受到影響，但在去年年底開始，疫苗施打下，全球經濟復甦，原物料去年 Q4 萌芽，Q1 進入初升段，Q2 在拜登的 2.25 兆基礎建設利多下，加速原物料族群的漲勢。

過去 2002 年原物料狂潮直攻到 2008 年都還沒有結束，當時美國為了打戰不斷舉債，包裝許多金融商品，引爆金融崩潰財結束，2020 年誰也沒預料到中國疫情發生，2008 年實體經濟並沒有大幅下滑，但這次疫情帶動全世界經濟兩位數下滑，全球經濟學家都慌了，開始複製灑錢那一套，美國灑出來至少 4 兆，歐洲央行 1 兆，放出這麼多錢，貨幣購買力下降、原物料上漲，產生通膨。

貨櫃漲到令人匪夷所思的程度，連散裝輪都要拿去當貨櫃輪運輸，航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 就是看回不回一直漲，外資將長榮目標價上修至百元，股價都創下波段新高；現在鋼鐵類股接棒，上次中鋼 (2002-TW) 漲停板是甚麼時候，大概沒有人記得了，一家 1573 億股本的公司，那麼輕易就看到 4/14、4/19 兩次攻上漲停，中鋼引爆的傳產股行情，剛揭開序幕。

中鋼：高鋼價時代來臨

鋼鐵在後疫情時代屬於慢熱的族群，中鋼的產品在去年 Q3 開始紙跌上漲，直到 11 月才正式轉虧為盈，股價也隨國際鐵礦砂、廢鋼，甚至鋼材流通價格開始起漲。根據世界鋼鐵協會理監事會發的短期預測報告，全球鋼鐵需求成長率將從 2020 年的 - 0.2%，轉為 2021 年增長 5.8%，達到 18.74 億噸，2022 年將繼續成長 2.7%，達 19.25 億噸。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1434 期】

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