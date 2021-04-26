【Wen姐筆記】雙資聯手 射門17500？航海王鋼鐵人別當豬隊友

台股爆出 6523 億元天量長黑後，多方迅速回防 17000 點城池，融資與外資再度出現「雙資聯手」，加權指數上周五以 17300.27 點作收，成交值 4588 億元。多頭再度取得挑戰 17500 點門票，回神的電子，可望扮演射門主將，不過航海王與鋼鐵人，在此一關鍵時刻，可別當豬隊友! 射門關鍵為 17357 點! 關鍵點位為 17255、17323 與 17445 點。

短多搶回控盤權，再度發動攻勢，17255 點轉為重要防守區，不宜再掉球，17300 點城池，兩端哨站為 17286 與 17323 點，必須闖過 17357 點，指數才有再改寫歷史新高的機會! 17400 點城池與兩端哨站為 17388 與 17416 點。闖過 17445 點，多頭將進入 17500 點射門區，兩端哨站為 17477 與 17520 點。如挺進 17500 點城池，站穩比路過重要!

但如 17255 點未能守穩，意味短多控盤不夠穩健，需提防回測 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17182 與 17215 點，17200 點城池具有重要補給站的意義，多方如失守，短線空方有搶到球的機會， 需留意 17153 點，如失守 17153 點，仍得再度面臨 17000 點保衛戰! 17100 兩端哨站為 17082 與 17114 點，如再失守 17053 點，則得提防回測 17000 點城池，兩端哨站為 16988 與 17023 點。如再失守，則進入月線保衛戰!

台股重現外資買超 190 億元，而本波愈戰愈勇的融資，顯然對於 6523 億元爆量長黑也沒再怕，上周五立即回頭買超 47 億元，融資餘額水位再創 2598.47 億元波段新高! 如果大盤要射門 17500 點，由誰擔綱? 答案還是電子! 上周五收復 600 元大關的台積電，以及 ADR 大漲的聯電，還有本周將召開法說會的聯發科，仍是射門不可或缺的要角!

不過上周五航運類股占成交比重仍高達 21%，今天在闖關過程中，航海王與鋼鐵人別當豬隊友! 而大盤今天如再挑戰 17428 點歷史新高，千萬記得，站穩比路過重要! 同時也得留意價量配合，別再上演爆量收黑，或留下長長的避雷針! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)