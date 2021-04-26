友銓下半年三大中心將到位 二期倉儲明年啟用

女裝服飾電商業者友銓 (5321-TW) 宜蘭蘇澳的倉儲物流中心已啟用，公司表示，倉儲物流中心第三季起將全面啟動，快速打樣中心第四季投入運行，設計中心也將在年底前到位，第二期的自動倉儲正在興建中，預計明年啟用，有助營運動能加溫。

友銓說明，宜蘭蘇澳倉儲物流中心主要為整合旗下電商資源，並可降低營業成本，第二期自動倉儲正在興建中，並找來宜蘭在地成衣業師傅從事傳承服飾打版、打樣等多項技術，藉此儲蓄人力。

友銓是國內最大的女裝服飾電商業者，旗下有 Pazzo、MEIER.Q、Mercci22、Miyuki、YuYu Active、WEAR to EAT、Chenn Chenn、An'Q 等多個知名網路服飾品牌，並轉投資有 Mouggan、Square bear、HER BY H、HOTGIRL discount、Bare Naked 等品牌。

友銓今年營運主軸定為品牌孵化，積極培養新的台灣電商服飾品牌，而為整合多個電商品牌資源，全力發展位於宜蘭的倉儲物流中心，總投資額超過 10 億元，隨著各中心陸續開出後，將更加站穩國內快時尚領導業者。

除了立足台灣外，友銓也不排除開始強化在東南亞和中國市場布局。