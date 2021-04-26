〈台股盤後〉電金傳齊唱多頭 航海王、鋼鐵人續衝鋒 大漲272點再創高

台股今 (26) 日在電子、金融、傳產族群同步走強下，指數開高走高，除台積電、聯發科及聯電領軍電子權值股攻高外，航運三雄與鋼鐵族群也連袂衝鋒，國泰金、富邦金等金融權值股齊揚，追價買盤意願高漲，指數終場大漲 272.02 點，收在今日最高點 17572.29 點，續創收盤新高，成交量約 4680.48 億元。

電子權值股方面，台積電今日股價開高走高，上漲 1.32%，收在 610 元，站穩五日線與月線之上；聯發科表現同樣強勢，上漲 3.38%，收在 1070 元，市值攀升至 1.7 兆元，超越鴻海的 1.63 兆元，躍居台股市值第二大；鴻海則小跌 1.26%，收在 117.5 元；聯電在漲價題材帶動下，股價跳空開高，大漲 8.42%，收在 61.8 元，創 20 年來新高價。

傳產個股方面，航海王與鋼鐵人持續吹響多頭號角，航運三雄陽明、萬海、長榮強攻漲停，益航、中航、台航、裕民也同步亮燈，新興、四維航、中櫃均漲逾半根停板。

鋼鐵族群持續獲買盤青睞，中鴻、新光鋼、春雨、第一銅、海光同步漲停，高興昌、春源、新銅、盛餘均大漲超過 8%。

受惠奇亞幣題材帶動，SSD、HDD 概念股續飆，威剛、十銓、鈺創亮燈漲停，宇瞻也大漲超過 8%，創見、群聯表現也都不俗。

除電子、傳產族群表現亮眼外，金融股方面，開發金也攻上漲停板，富邦金、新光金漲幅超過 4%，國泰金、元大金也上漲逾 2%。

法人指出，大盤 4 月 22 日爆量大跌後，盤勢有效降溫，台股目前各均線仍為多頭排列，指數站穩五日線上，下檔有十日線及萬七關卡支撐，多方格局不變，在資金行情未退燒下，大盤仍有續創高機會。

