寶雅Q1獲利年增逾2成 EPS 6.2元創單季次高

連鎖生活美妝店寶雅 (5904-TW) 今 (26) 日公布第一季財報，稅後純益 6.06 億元，年增 22.76%，每股純益(EPS)6.2 元，創單季獲利次高，僅次去年第三季。

寶雅第一季合併營收 47.22 億元，年增 10.68%，營業毛利 21.03 億元，年增 15.31%，毛利率 44.53%，年增 1.78 個百分點，營業利益 7.75 億元，年增 22.6%，營業利益率 16.4%，年增 1.59 個百分點，稅後純益 6.06 億元，年增 22.76%。

寶雅第一季繳出漂亮成績，進入第二季仍將加速拓點，其中，去年底達成 260 家店後，目標今年底前共將新增 25 家至 285 家店，而寶家今年共將新開 30 家至 51 家，展店速度將較寶雅更快，成為重要成長動能。

此外，寶雅今年開始經營自有品牌 iBEAUTY，首波聯手大江生醫開發美顏飲，未來也將發展自家的美妝保健商品；由於自有品牌具有高毛利特性，法人看好對未來獲利的挹注空間。

除了實體店加速拓點，寶雅預計於第三季推出自家網購平台 PoyaBuy，期望藉 O2O 導入更多客源。