【永豐期貨】電金傳齊揚 台股創高站上17500關卡

期貨走勢

台指期週一上漲 271 點至 17526 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 46.29 點，電子期逆價差縮至 - 1.56 點，金融期逆價差擴至 - 7.93 點。現貨部分，三大法人買超 201.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 221 口至 - 10372 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 1029 口至 - 30486 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 176 口至 - 12184 口。

上週五市場重新評估拜登擬調高資本利得稅一倍的消息，科技股、金融股領軍走揚，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.67%，標普 500 上漲 1.09%，那斯達克上漲 1.44%，費半指數上漲 2.04%。台股今天開高走高，電子、金融、傳產族群同步走強，追價買盤意願高漲，加權指數終場上漲 1.57%，收最高 17572.29 點，續創收盤新高。權值股來看，台積電開高走高，上漲 1.32%，收 610 元，站穩五日線，聯發科則上漲 3.38%，收 1070 元，市值超越鴻海，成為台股市值第二大，今天盤面上以航運、鋼鐵及電子類股表現最佳。技術面來看，傳產和電子類股輪動，配合指數價量齊揚創高，短中長期均線呈多頭排列，整體多方格局不變，在資金行情未退燒下，台股指數仍有再創高的機會。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17700 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.54 升至 1.81。VIX 指數上漲 0.86 至 19.45。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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