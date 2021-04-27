白宮經濟顧問：富人稅僅影響年收入100萬美元以上、約0.3%納稅人

美國國家經濟委員會 (NEC) 主任迪斯 (Brian Deese) 證實，美國總統拜登提高資本利得稅的政策，預料針對年收入 100 萬美元以上者，強調只有一小部分美國人受影響。

迪斯周一 (26 日) 在記者會中談到即將提出的稅賦改革時表示：「改革元素之一將是改變我們課徵資本利得稅的方式。這個改變將影響一年所得在 100 萬美元以上的納稅人。」

迪斯並未明指 100 萬美元門檻適用個人還是家庭，但他形容這波加稅只會影響 0.3% 納稅人，相當於全美 50 萬個家庭。他也未透露具體加稅的幅度。

迪斯強調，調高資本利得稅對象主要針對最頂層富人，相信這此舉不只公平，也可以杜絕避稅。

拜登預定於周三宣布「美國家庭計畫」(American Families Plan)，透過提高富人稅等措施籌措福利政策所需的財源。彭博上周披露，拜登將把富人資本利得稅從 20% 提高到 39.6%，加上現行的附加收益稅，稅率最高達到 43.4%。

共和黨人大力抨擊調高富人稅將傷害經濟、削弱投資，消息傳出當天美股挫跌，但周五就回升，周一續漲，四大指數僅道瓊收黑小跌。

高盛從聯準會 (Fed) 資料推估，目前美國富人家庭在股市持有約 1 兆到 1.5 兆美元的未實現資本利得，約為美股市值的 3%。David Kostin 等分析師說，調高資本利得稅的影響多半是短暫的，歷史經驗顯示，2013 年加稅政策上路前的三個月，富人拋售約 1% 股票，以今日價值計算約 1200 億美元。

高盛的分析師，在共和黨和民主黨黨內溫和派議員的反對下，富人稅最終稅率大概只會提高到約 28%。

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