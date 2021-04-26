驅動晶片價格連番漲 聯詠Q1雙率超標 EPS 9.66元創新高

驅動晶片龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (26) 日公告第一季財報，受惠驅動晶片漲勢不斷，加上產品組合優化，毛利率、營益率達 43.64%、27.35%，均優於財測高標，再寫新猷，稅後純益 58.75 億元，季增 61.22%，年增 166%，每股稅後純益 9.66 元，同步創下歷史新高。

聯詠第一季營收 263.67 億元，季增 17.43%，年增 56.1%，毛利率 43.64%，季增 5.61 個百分點，年增 10.44 個百分點，營益率 27.35%，季增 6.2 個百分點，年增 11.95 個百分點，稅後純益 58.75 億元，季增 61.22%，年增 166%，每股稅後純益 9.66 元。

聯詠原先預估，以新台幣兌美元匯率 28 元計算，營收估達 252-260 億元，毛利率 38-41%，營益率 22-25%，不過從實際數字來看，不僅營收小幅超過高標，雙率也大幅優化，均超越財測 2 個百分點以上，顯現漲價效應、產品組合改善力道遠優於當初預期。

展望後市，聯詠主要代工夥伴聯電 (2303-TW) 除了第二季調漲代工費用 10-20%，第三季將再度調漲價格，漲幅也有 1 成以上，市場看好，隨著漲價效應延續，聯詠第二季營收、獲利將再優於第一季，再度改寫新高。

聯詠董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配 15.6 元現金股利，配發率高達 8 成，總計發出 94.93 億元的現金，依今日收盤價 616 元計算，殖利率約 2.53%。