百度公布營運三引擎「電商、AI雲、智慧汽車」

週一 (26 日) 百度 (9888-HK) 在移動生態大會上，集團執行副總裁沈抖表示，百度找到「移動生態系統」、「AI 雲」、「智慧駕駛和其他增長計劃」，這三大引擎將可使公司長期營運保持成長。

沈抖表示移動生態系統是第一個成長引擎，當中廣告業務增長潛力達 530 億美元規模，網際網路服務達 1160 億美元規模。第二個增長引擎則是 AI 雲中的公有云服務，規模可達 1160 億美元。

第三個增長引擎是智慧駕駛和其他增長計劃，其中自動駕駛服務規模在 610 億美元，電動汽車規模則有 1820 億美元，Robotaxi 規模達 2240 億美元，智慧設備、AI 晶片、在線醫療服務的潛在市場規模為 1880 億美元。以此計算，百度三大增長引擎市場規模約 9000 億美元。

(圖片: AFP)

沈抖提到百度移動生態已完成電商「X+Y」結構的戰略佈局。具體來看，X 作為橫向佈局，主要包括百度 App、好看視頻、愛奇藝、百度貼吧等多個用戶入口產品，這些產品的主要目標在於完成覆蓋不同場景下用戶需求的同時，不斷擴大用戶規模。

Y 則是縱向佈局，主要目標是垂直深耕產業。目前百度重點發力的垂直類型產業有兩種，一種是百度百科、百度知道等產品為核心的生態護城河類產品，另一種是要著重在大產業的垂直項目，如大健康、直播、電商、教育等。

基於「X+Y」的戰略業務佈局，百度重申「人格化」和「服務化」的生態升級目標。人格化即放大每一位創作者的才能，並把生態裡的創作者和用戶直接相連，滿足用戶需求。服務化即是為用戶提供封閉的服務，這也意味著百度會和合作夥伴一起做不同產業的專業服務。