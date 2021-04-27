三星推新款企業級SSD 傳輸速度是上一代產品兩倍

南韓三星電子 (005930-KR) 週二 (27 日) 推出高性能的企業級 SSD「 PM1653」，可支援最新 SAS-4 界面，這是業界首款支援 24Gb SAS 界面的企業級 SSD，搭載第六代的 V-NAND 記憶體晶片。

根據三星，PM1653 的容量從 800GB 到 30.72TB 不等，供企業伺服系統使用。

SAS 界面可提供高速的資料傳輸速度，適合用在伺服器或大型電腦上頭。最新 24Gb SAS 或 SAS-4 規格，傳輸速度是上一代產品 12Gb SAS 或 SAS-3 的兩倍。

PM1653 專門為了高效能的企業伺服器所設計，可提供業界最高水準的隨機讀取速度、最高達 800K IOPS。連續讀取速度最高達 4,300MB/s，速度是 24Gb SAS 界面的上限，也是上一代產品 PM1643a 的兩倍之多。

該產品採雙埠 (Dual Port) 設計，運作過程將更加穩定。由於雙埠允許資料從兩個埠獨立傳輸，可為任何一條數據路徑提供容錯。

也由於三星與 SAS HBA 擴充卡廠商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 合作，兩家公司客戶可將資料儲存系統升級到 SAS-4。

三星的 PM1653 已向特定客戶提供樣品，並計畫在今年下半年展開大量生產。

根據集邦科技說法，今年 Q2 全球伺服器的出貨量預估季增 20%，仍不受晶片短缺影響。