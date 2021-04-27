〈中光電法說〉上修今年資本支出最高達19億元 電視產能將增4倍

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (27) 日召開法說，節能產品事業群總經理林惠姿表示，今年電視需求強勁，除了原規劃擴充越南一廠、中國吳江產能，下半年將再購置越南土地，新建二廠，估 2023 年電視產能將成長 3.5-4 倍，並上修今年資本資出從約 12 億元，調升至 18-19 億元。

林惠姿表示，越南一廠、吳江廠區產能擴充，將依原計畫在本季逐步完成，第 2 季起開始貢獻營運，其中，越南一廠鎖定電視 LCM 應用，吳江一廠則分兩大部分，其中，電視產能將較現在倍增，6 月起則將陸續新增筆電、OLED 應用製造代工業務。

林惠姿進一步指出，因應未來客戶需求，計畫本季底在越南新購置土地，用於新建越南二廠，初步規劃一半產能用於電視背光模組，其餘規畫用於其他應用，評估 2023 年越南二廠開出後，整體電視產能將較現在成長 3.5-4 倍。

中光電去年資本支出約落在 11.5 億元，原規劃今年資本支出將年增 1 成，達約 12.65 億元，但因應越南、吳江擴產計畫，財務長何新斌表示，將大幅上修今年資本支出到 18-19 億元，換算下來今年資本支出較去年大增逾 6 成。