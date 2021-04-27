新光鋼在手訂單滿載 低價庫存效益全年獲利戰新高

新光鋼 (2031-TW) 今 (27) 日召開法說會，在太陽能、風電、大型公共工程、鋼結構等需求攀升下，全年銷貨噸數可望成長 2 成，加上鋼價向上、低價庫存效益，全年營收、獲利可望創高。

新光鋼表示，目前太陽能在手訂單 4-5 萬噸，隨政府推廣下，接單繼續成長，能見度達 2 年以上、風電訂單能見度也至少到明年、大型公共工程能見度也有 2-3 年、鋼結構訂單則可看到今年底。

新光鋼進一步指出，目前在途的低價原料庫存約 20 萬噸，加上第二季鋼價漲幅大於成本增幅，毛利率估將優於第一季的 18.2%，新光鋼認為，在鋼價持續向上的趨勢下，低價原料效益可望延續到第三季。

物流中心租賃業務方面，新光鋼旗下的新澄物流園區第二季落成，8 月可望開始收租，加上新慶物流中心，未來每年合計貢獻 2 億元租金，且利潤佳，也將挹注穩定獲利。

此外，新光鋼轉投資的前端離岸風電，今年可望轉盈，依照公司規劃，預計明年公開發行。

法人估，新光鋼今年出貨噸數可望較去年 42 萬噸新高再成長 2 成，突破 50 萬噸續創高，在鋼價推升下，營收、獲利均將創新高，每股純益也可望超越 7.62 元的歷史紀錄。