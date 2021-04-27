外溢保單首季熱賣年增4.28倍 南山人壽首度超車國壽

金管會鼓勵保險業者推出外溢保單，這類型保單只要保戶達到自主健康管理的行為，就能減免保費或是增加保額，正因為新冠肺炎疫情提升國人健康意識，帶動健走或健檢可享保費優惠的外溢保單熱賣，據統計，壽險業今 (2021) 年首季外溢保單熱銷年增 4.28 倍，且南山人壽首度超車國泰人壽，兩強之爭白熱化。

外溢保單區分有 3 大類，包括「健走型保單」、「體況保單」、「實物給付型」，銷售大宗以前兩類保單為主，而「實物給付型保單」較乏人問津。金管會指出，目前已核准及備查 8 家公司共 68 張具外溢保單，首季整體外溢保單初年度保費 9 億 4972 萬元，件數達 11.84 萬件，年增 4.28 倍。

以排名來看，初年度保費前三名依序為南山人壽、國泰人壽、新光人壽，這 3 家公司的外溢保單加總市占率超過 97%，等於幾乎吃下全部市場。

其中，南山人壽強打體況保單，去年 8 月下旬一口氣推出涵蓋不同保障的健檢型外溢保單，然後今年 3 月將事前預防的外溢機制與接種疫苗連結，以附加條款的方式，附加於上述 5 張外溢保單商品，只要接種疫苗就有 2% 現金回饋。

而國泰人壽則力拚健走型保單，去年 11 月推出外溢型住院及手術二張附約後，今年 1 月再接再厲推出二張 1 年期外溢保單附約，分別是重大傷病及長照型，保戶只要達到健走目標、健檢加上疫苗接種、癌症篩檢，保費最多可折減 15%。

金管會統計，體況型保單首季銷售超過 1.77 萬件，超越健走型的銷售件數 1.68 萬張；因此也讓南山人壽外溢保單的初年度保費首度超車國泰人壽。