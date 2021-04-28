盤前財經大事搶先讀2021年04月28日

今日操盤前瞻

拜登國會演說

美股財報季：海力士、Sony、瑞薩、蘋果、高通、臉書

法說會：聯發科、聯電、致茂、瑞儀、台郡

除權息：宜進、同協、福邦證

拜登擬撥款 800 億美元打擊逃漏稅 為「美國家庭計畫」籌資

《紐約時報》(New York Times) 周二 (27 日) 引述知情人士報導，拜登擬提議未來 10 年內向國家稅務局 (Internal Revenue Service,IRS) 撥款 800 億美元，並賦予 IRS 更多權力，打擊高收入人士和大企業的逃漏稅行為，作為幫助「美國家庭計劃」籌資的手段之一。閱讀全文...

AMD 資料中心 Q1 翻倍成長 上修全年營收預測 盤後漲近 4%

超微 (AMD) 周二 (27 日) 公佈 F2021 第一季財報，營收財測皆優於市場預期，資料中心銷售猛增逾一倍，公司看好各項業務將持續成長，預估下一季資料中心與遊戲將為主要成長動能，並將全年營收成長率由 37% 上修至 50%，盤後漲近 4% 。閱讀全文...

啟碁報捷 5G 產品再奪美電信商大單

網通廠啟碁 (6285-TW) 傳出拿下美國電信大廠 5G FWA(固定式接入網) 大單，初期訂單破百萬台，可望貢獻百億營收，這也是啟碁繼拿下 Verizon 後，再度拿下美電信龍頭大單，不過，啟碁發言體系不評論也不回應市場傳言。閱讀全文...

網家將引進 3 位重量級獨董 童子賢、賀陳旦入列

電商集團網路家庭 (8044-TW) 昨 (27) 日董事會通過提名 9 席董事候選人名單，為強化公司治理方針，並迎合國際規範趨勢，除提名現任一般董事，獨立董事候選人更延攬了和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、前中華電信 (2412-TW) 董事長賀陳旦，以及李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁黃麗燕。閱讀全文...

旺宏董座：客戶不看價格要貨源 今年營運將逐季成長

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (27) 日召開線上法說，董事長吳敏求表示，目前產能滿載，訂單需求強勁，今年營運將逐季成長，第一季會是今年毛利率低點；他並透露，現在客戶需求是只要能拿得到貨就好，價格不是重點。閱讀全文...

力成 Q1 純益季增 2.8% 每股賺 2.21 元寫歷年同期新高

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 昨 (27) 日召開法說，公布第一季財報，稅後純益 17.08 億元，季增 2.8%，年增 4.6%，每股純益 2.21 元，單季獲利為歷年同期第二高，EPS 則是同期新高。閱讀全文...