〈日月光法說〉Q1毛利率衝上18.4%寫新猷 每股賺1.99元創第三高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，並公布第一季財報，受惠封裝價格上漲、稼動率維持高檔與產品組合優化，毛利率一舉衝上 18.4%，改寫歷史新高，稅後純益 85.65 億元，季減 15%，年增 120%，每股稅後純益 1.99 元，雙創歷史第三高。

日月光投控第一季營收 1194.7 億元，季減 20%，年增 23%，毛利率 18.4%，季增 2.7 個百分點，年增 1.8 個百分點，營益率 9.3%，季增 1.7 個百分點，年增 3.1 個百分點，稅後純益 85.65 億元，季減 15%，年增 120%，每股稅後純益 1.99 元。

細分各產品線，日月光投控封測事業第一季營收 737.67 億元，季增 1%，年增 11，其中，封裝營收達 615.45 億元，季增 1%，年增 15%，為所有類別年增幅度最大的產品。

此外，受惠封裝價格上漲，封測事業的毛利率也拉升至 24.4%，較上季 22.6%、去年同期 20.1%，有顯著的提升；若從應用類別來看，汽車比重達 36%，季增 2 個百分點，通訊則下降至 50%，電腦維持 14%。