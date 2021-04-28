〈聯亞法說〉25G產品放量時程延後影響 Q2營收估持平Q1

聯亞 (3081-TW) 今 (28) 日召開法說會，展望第二季，公司直言，由於 25G 產品放量時程延後 2-3 個月，季營收表現恐不如年初預期，目標持平第一季，毛利率則估維持第一季水準。

聯亞表示，本來預計 25G 產品營收第二季就會超越 10G，但在中國 5G 布建速度不如預期下，影響放量時程，但整體需求仍在，預計到下半年就會補上，營收將超越 10G，全年出貨量並未因此修正。

對於中國今年 5G 基地台布建看法，聯亞表示，目前有聽到各種說法，悲觀一點是中國 5G 布建速度不如預期、新建基地台數量會比去年減少；但就公司內部看法，上游晶圓代工產能吃緊，加上華為禁令延續，導致 25G 模組的 IC 取得不易，影響出貨情形。

其餘產品及應用，聯亞表示，中國資料中心過去採用美國光通訊模組，但現在中國積極推動在地供應，也有看到這個趨勢；消費性產品也使用在手機，包含人臉辨識支付等，另外掃地機器人應用下半年也開始出貨。

矽光產品方面，除了今年營收成長，聯亞看好，隨著 400G 競爭力持續提升，到後期競爭對手會更少，聯亞未來 2-3 年 400G 產品市占可望達 4-5 成。

市場也關注歐美布局，聯亞表示，目前透過美國客戶、台灣廠商，以及中國模組廠，盼能間接擴大歐美 5G 基地站及資料中心布局，而目前新客戶除了美系大廠持續推進外，也新增 3 亞系客戶，

為了因應需求，聯亞也添購 3 台新設備，前段製程產能估將提升 15-20%，預計明年第一季開出，且聯亞透露，依照客戶明年提供訂單跟應用方向，應該還有擴產的需求，目前全年資本支出估 4-5 億元。