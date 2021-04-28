林謙浩接掌台企銀董座走馬上任 擘劃七面向強化體質

台企銀 (2834-TW) 今 (28) 日召開臨時董事會，選任由前第一金 (2892-TW) 總經理林謙浩擔任董事長並舉行交接典禮。林謙浩致詞時說，將從七大面向著手，帶領台企銀朝健全經營之路邁進。

為配合台企銀董座推派選任時程，林謙浩昨 (27) 日辭任第一金總經理，第一金也依規定解任林的法人代表職務。

台企銀表示，林謙浩出身金融基層，曾任第一銀行香港分行經理、第一金控總稽核、副總經理等職務，2018 年接任第一金控總經理，業務才具深厚，熟習策略規劃及風險管控等領域，實務經驗豐富。

林謙浩在致詞時提及，勉勵台企銀同仁勇於面對並解決問題，一起做好七件事情，包括：強化中小企業核心業務、開發多元獲利、發展數位金融、加強風險管理、法令遵循、人才培育及落實 ESG 永續經營理念。

林謙浩表示，台企銀是中小企業專業銀行，除須善盡扶持中小企業的任務，除了強化核心中小企業放款，也應發展多元獲利，因應趨勢發展數位金融，多面向推升獲利動能，穩固銀行基礎。

他不忘強調，銀行業更須加強風險管理，在法令遵循的前提下衝刺各項業務；此外，為避免接班人才斷層，人才培養也會是重要課題。

林謙浩還說，銀行除追求獲利，理應善盡企業社會責任，台灣企銀身為公股行庫，將秉持 ESG 永續經營理念，強化公司治理、照顧員工權益，以求企業永續發展。