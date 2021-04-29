台股衝出歷史17709點新高 首見「十千金盛世」

台股今 (29) 日早盤衝到 17709 點，再度改寫歷史新高，雖然指數在高檔震盪劇烈，但在聯發科漲停掀起高價股比價效益下，盤中創「十千金盛世」，聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，電子產業需求仍強勁，後續法說會與第一季自結財報展望正向，基本面有撐，加上新台幣轉強，有利提升台股資金動能。

台股在聯發科跳空漲停帶動下，開盤不久就衝出歷史高點 17709 點，聯發科漲停也掀起高價股比價效益，千金股中的譜瑞 - KY、力旺皆亮燈漲停，其中，力旺登頂 1030 元後躍升為第 9 檔千金股，而富邦媒勁揚 3.5%、站上 1005 元，成為第 10 檔千金股。

使台股首度見到「十千金盛世」，依序為大立光、矽力 - KY、信驊、譜瑞 - KY、旭隼、祥碩、亞德客 - KY、聯發科、力旺、富邦媒。

針對台股強強滾，復華中小精基金經理人沈萬鈞表示，景氣全面復甦，帶動電子與傳產需求皆回升，使台股相關供應鏈目前產能供不應求，呈現百花齊放景象，營運面量價齊揚將使獲利大幅攀升，由於目前處於獲利上修過程，可望持續增添大盤基本面動能。

沈萬鈞認為，長線來看，科技創新將帶動台灣半導體相關供應鏈未來多年的成長趨勢，對台股來說非常正面，可持續關注晶圓代工、IC 設計、電動車等題材；傳產則建議原物料、自動化、汽車零組件等相關投資主題。