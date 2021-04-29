〈穩懋法說〉Q1 EPS 2.72元探7季低點 Q2營收估增1-3%

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (29) 日公告第一季自結財報，稅後純益 10.95 億元，季減 14%、年減 30%，每股純益 2.72 元探 7 季低點，展望第二季，穩懋認為，營收估季增 1-3%、毛利率則落在 31-33%，低於第一季。

穩懋第一季營收 60.09 億元，季減 12%、年減 1%；毛利率 33.5%、季減 1.5 個百分點、年減 9.5 個百分點；營益率 19.9%，季減 4.4 個百分點、年減 12 個百分點；稅後純益 10.95 億元，季減 14%、年減 30%，每股純益 2.72 元。

回顧第一季表現，穩懋表示，在傳統淡季效應下，營收下滑，此外，5G PA 出貨占整體 Cellular 營收也略低於 20%，加上產品組合及產能利用率影響，毛利率也下滑，加上前一季獲利優於預期，加發獎金費用上升，影響獲利表現。

穩懋指出，第一季 Cellular 及 Wi-Fi 營收較前一季下滑情形相對輕微，主要是因為自去年開始全球在歷經新冠疫情肆虐至今，在家工作 (WFH) 及線上教學成為新常態，帶動功率放大器等無線通訊晶片需求。

以穩懋第一季產品組合來看，Cellular 45-50%、Infrastructure 15-20%、Wi-Fi 15-20%、其他 19%。

展望第二季，穩懋認為，手機 PA 受惠亞州客戶需求不斷攀升，表現較為強勁，但 3D Sensing 的部分，因為處於新舊產品交替期而下滑，整體產線稼動率估較第一季 8 成略增。