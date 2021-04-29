微星Q1三率三升純益翻倍增 EPS 4.94元寫新猷

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (29) 日公布首季財報，受惠宅經濟發酵，電競筆電、主板、顯卡等出貨暢旺，毛利率、營益率、淨利率三率三升，稅後純益 41.69 億元，季增 109.26%、年增 233.45%，每股純益 4.94 元，再度改寫歷史單季新高紀錄。

微星首季營收 480.04 億元，季增 14.55%、年增 68.42 %，毛利率 19.07%，季增 4.88 個百分點、年增 5.62 個百分點，營益率 10.41%，季增 5.18 個百分點、年增 4.95 個百分點，稅後純益 41.69 億元，季增 109.26%、年增 233.45%，淨利率 8.69%，季增 3.93 個百分點、年增 4.3 個百分點，每股純益 4.94 元。

展望今年，微星表示，遠距商機、宅經濟延續下，市場需求仍強勁，看好今年筆電、主機板仍可維持雙位數成長，全年營收也看增雙位數，第 2 季不排除因應貨運、零組件成本，再調整產品價格。

從銷售通路來看，微星指出，第 2 季隨著英特爾 (INTL-US)、超微 (AMD-US) 等新品推出，可望再帶動新一波搶購潮，目前包含顯示卡、主機板、筆電都是缺貨狀況，預期缺貨狀況至少到下半年才有機會緩解。