華碩宣示永續發展目標 2035年全球營運100%使用再生能源

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (29) 日與台灣企業永續研訓中心 (CCS) 召開理事會暨 CEO 講堂，面對聯合國永續發展目標，共同執行長胡書賓表示，華碩持續朝永續經營策略發展，也宣示 2030 年台灣營運將 100% 使用再生能源(RE)，全球則預計 2035 年達標。

胡書賓表示，華碩在營運方面將力拚 2030 年前再生能源使用比例達到 60%，2035 年則達到 100% ，同時針對供應鏈在 2025 年關鍵供應商碳排放強度減少 30%，意即每年減少約 6% 碳排。

產品方面，胡書賓指出，華碩將以每年主要產品能源效率優於 Energy Star 標準 30% 為目標。

胡書賓進一步表示，華碩近年從過往個人電腦硬體思維，透過內部成長、併購、策略聯盟等方式，持續進化創新、加快轉型腳步，朝向個人電腦 2.0、AI、5G 發展，同時將核心競爭力應用在永續行動與營運管理上，運用數位化、科技化，並整合永續、創新科技和新商業模式。

許久未露面的華碩董事長施崇棠也出席活動，他表示，希望華碩透過帶領供應鏈低碳轉型、提升產品能源效率、再生能源評估等措施，中長期能夠躋身世界級綠色高科技領導群，為人類社會做出貢獻，也認為永續發展、社會責任，是當今全球企業經營者重要課題之一。

除了華碩外，台廠近年持續擴大布局永續環境、再生能源，像是台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 都已相繼宣布加入 RE100 再生能源倡議組織，預計未來營運將逐步朝 100% 使用再生能源、碳中和目標邁進。