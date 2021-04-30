〈貴金屬盤後〉美GDP強勁 推升公債殖利率 黃金承壓收低

週四 (29 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日收低，係因美國第一季 GDP 成長數據強勁，推升公債殖利率。



美政府週四表示，第一季 GDP 成長年率上升至 6.4%。在此背景下，美國 10 年期公債殖利率上升近 3 個基點達 1.65%，令持有不孳息的黃金機會成本上升，價格因而承壓。

Sprott 執行長 Peter Grosskopf 表示，「黃金持續消化美國利率大幅漲勢，現在普遍認為，通膨將隨著經濟反彈而上升。我們認為，黃金回落的主要原因是，對赤字和債務累積的自滿情緒增強。」本週迄今黃金期貨交易小幅下滑，今年迄今則已下跌近 7%。

黃金週四走勢跟在週三 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的鴿派發言之後。Fed 堅持以超低利率的政策協助提振美國經濟。

Grosskopf 表示，「對金價來說，FOMC 和鮑爾相關的評論都是短期中性但長期有支撐力。基本上，鮑爾的評論證實了 Fed 在可預見的將來會持續為市場加油打氣，其他市場將其視為交易風險的確認，而黃金目前則處於靜止。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 5.60 美元或近 0.3%，收每盎司 1768.30 美元。

7 月白銀期貨價格下跌 3 美分或 0.1%，收每盎司近 26.09 美元。

Grosskopf 表示，在本週 Fed 政策會議過後，「隨著刺激和赤字的資金到位，市場越來越關注公債拍賣。」但他也補充，「資產組合中的黃金配置需求從來沒這麼大過。」

「有個壓倒性共識是﹔大規模刺激劑會有利市場和經濟，且不會有任何後果。因此上個月黃金情緒觸及長期低點，而這通常會是轉捩點。」

Grosskopf 認為，「金價可能很容易在避險交易情緒的單日觸及 1800 美元，但若想要收復 2000 美元關卡，必須要在高收益、公債、股市或其他市場進入修正才有可能。」

與此同時，世界黃金協會 (WGC) 週四公布，第一季全球黃金需求疲軟，係因黃金投資較去年同期下降了 70%。第一季全球黃金需求總數為 815.7 噸，與 2020 年第一季度相比下降了 23％，但與第四季相比持平。

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