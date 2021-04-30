快逢低入場！華爾街再喊買Roku：用戶成長、長期剪線潮、國際版圖擴張

Roku (ROKU-US) 股價自 2 月高點以來已經下跌近 1/4，3 週前德銀分析師 Jeffrey Rand 認為是逢低買進的時刻，現在又多了一位分析師做出同樣的建議。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 調升 Roku 股價評級，自「中立」調升至「超越大盤」，目標價維持在 475 美元，且稱由於市場的高預期，其股價可能保持大幅波動。

他認為近期 Roku 股價回落形成一個「具吸引力的切入點」，但儘管多一位分析師調升評級，Roku 週四仍收跌，遜於大盤。

Roku 週四下跌 0.29% 或 1.04 美元，收 356.70 美元。同日美股大盤走漲，道指上升 0.71%、S&P 500 上升 0.68%、那指上升 0.22%。

Roku 機上盒可以將一般電視轉為智慧電視，用戶就可透過 Roku 平台享受串流影視服務。Roku 也在該平台上進行大部分的銷售，可從一些訂閱戶和廣告營收中獲利。

「在眾多解決方案中，Roku 平台是一種簡潔優雅的選擇，雖然已開發國家的大多數家庭都有網路，且至少有一台連網電視，但家庭正邁向多螢幕位置的發展，只有一小部分家庭擁有多台連網電視。」Pachter 說。

Pachter 認為，疫情期間 Roku 獲得眾多用戶註冊，Roku 也會持續受益於這些用戶、長期的剪線潮 (用戶自有線電視轉向網路串流媒體)，以及 Roku 對跨大國際版圖的努力。

「我們預期廣告商會持續自有線電視出走，改投機上盒隨選模式，而這有利 Roku ，因為 Roku 市占高、其用戶基礎快速成長，且有出色的定位功能。」Pachter 說。

他認為，有鑑於廣告業務這樣的轉變，Roku 的成長速度可以持續下去。Roku 預計下週公布第一季財報，Pachter 估計，營收可達 4.93 億美元，達到該公司財測範圍的上端。然而，Pachter 認為 Roku 第一季還不到能獲利的時候，每股虧損仍有 13 美分。

投資者可能會更關注該公司的前景。Pachter 預期，Roku 可能會維持全年財測，即今年下半年成長溫和放緩的預期，這是因為去年同期的對比門檻較高。

Pachter 還指出 Roku 努力在自家有廣告支援的服務 Roku Channel 上提供自家內容。

Roku 向已退出市場的行動串流平台 Quibi 以及居家改善品牌「This Old House」收購了內容，以強化自家頻道。Roku 認為，原創內容可以吸引更多 18 歲至 35 歲的成人用戶使用該服務，Roku 認為該年齡層的用戶是廣告商更願意付費接觸的受眾。

「該公司已經展現出，就算快速地再投資發展業務，公司仍然可以想要獲利的時候就獲利。」