鴻海子公司取得LG電子設備 擴充iPhone鏡頭模組產能

鴻海 (2317-TW) 今 (30) 日公告，子公司三贏科技 (深圳) 向 LG 電子以及香港 ASM 太平洋等兩家公司，購買機器設備，總金額 8837 萬美元、約新台幣 24.65 億元，目的是擴充 iPhone 鏡頭模組產能。

鴻海公告，斥資 4465 萬美元向 LG ELECTRONICS INC 取得 92 台設備，另外斥資 4372 萬美元，向 ASM PACIFIC (HONG KONG) LIMITED 取得 141 台設備，因應客戶需求擴充產能。

三贏科技 (深圳) 主要生產各式相機、3D 感測模組，以及應用於車載、工業物聯網 (IIoT)、AIoT 各種攝像模組的應用開發與生產。

依照公告內容，三贏科技 (深圳) 去年 7 月下旬開始與 LG 陸續交易，跟 ASM 太平洋公司交易則是自去年 5 月底就開始。

目前鴻海旗下夏普 (Sharp) 以及 LG 子公司伊諾特 (LG Innotek)，是 iPhone 相機鏡頭組主要二大供應商，因此，此次鴻海子公司向 LG 添購設備，也引發市場關注。

此外，先前也傳出 LG Innotek 投下 5478 億韓圜、約近 5 億美元，在南韓當地工廠擴產，目的同樣是增加 iPhone 用相機模組的供應。