〈觀察〉上游漲價下游缺料 零組件業者遭夾擊

IC、原物料缺貨漲價成常態，部分連接線、機構件等零組件業者雖然較不受 IC 缺貨直接影響，但因為下游客戶缺晶片，導致拉貨動能放緩、訂單交期變相拉長，難以快速反應成本上漲的壓力，毛利率及獲利恐面臨挑戰。

整體市場需求好、訂單能見度佳都是常態，但 IC 晶片缺貨漲價同樣也是普遍情形，像是電源、面板等關鍵零組件供不應求，也是因為電池、驅動 IC 吃緊的關係。

連接線束業者或是機構件廠雖然較不受 IC 缺料漲價影響，但因為近期下游客戶的 IC 庫存水位逐漸見底，零組件廠主管坦言，缺料的間接影響逐步顯現。

業者指出，雖然目前客戶給的訂單展望還是正向，但出貨量因 IC 供給受限，客戶對部分供給較無虞的料件拉貨動能也因此放緩，僅維持安全夠用的庫存水準。

另一方面，目前上游銅價、電鍍所需的貴金屬，以及塑料等報價仍持續走揚，且趨勢短期仍呈現向上，持續墊高零組件及機構件生產成本。

因此，部分零組件廠現在面臨訂單交期拉長，生產成本無法快速轉嫁，後續毛利率以及獲利恐因此面臨壓力；廠商目前除了加強控管購料外，同時趁此期間建立成本較低的原料及成品庫存，盼藉此減輕因成本無法轉嫁的壓力。