〈台股盤前〉短線遇疫情逆風 持續面臨高檔震盪

台股在基本面正向，以及新台幣匯率升值反映熱錢湧入下，法人看好，可望挑戰萬八大關；不過，由於美股上周四、五連 2 日走弱，加上國內再度爆發本土疫情，印度等國疫情再起，短線難脫高檔劇烈震盪。

台股上周四創高後拉回，終場翻黑下跌 0.87 點，收 17566.66 點，籌碼面方面，三大法人上周五合計賣超 79.19 億元，外資終止連五買，賣超 63.05 億元；外資在台指期也增加空單 1317 口，空單位平倉口數來到 3.2 萬口。

市場消息方面，元晶 (6443-TW) 衝刺太陽能電池技術報捷，傳出拿下美系電動車大廠旗下太陽能事業訂單，並成為主要供應商，第一年訂單量高達 200-300MW，相當於元晶現有電池產能的三分之一，此外元晶更取得該電動車大廠旗下電動車事業相關訂單，成美系電動車大廠整合能源版圖的重要合作夥伴。

印度疫情未見緩和，更傳出 1 名台籍科技廠幹部，在古爾岡 (Gurgaon) 染疫身亡，市場也關注台系 iPhone 組裝廠在當地的情況，緯創 (3231-TW) 位在班加羅爾 (Bangalore) 的廠區自 5 月 1 日至 5 日配合停工 5 天；鴻海 (2317-TW) 印度各廠區現階段則維持正常運作。

光寶科 (2301-TW) 與億光 (2393-TW) 受惠光耦合器產品需求暢旺，訂單至少看到第三季末，產能供不應求，除農曆年前後陸續啟動漲價外，也同時進行相關產能擴充計畫，新產能均可望在本季結束前到位。